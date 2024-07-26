9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай26 июля 2024Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
- ННиколай23 июля 2024Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было прекрасно. Ирина замечательный,внимательный гид. Теперь мы многое знаем о китайской культуре и истории. Водитель аккуратно вел автомобиль. Спасибо!
- ААнастасия30 июня 2024Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Посетили деревню Губэй и Китайскую стену. Это было безумно красиво,спасибо нашему гиду за интересную информацию о Великой китайской стене и Китае в целом,за фотографии и видео,за советы,что ещё посетить в Пекине,очень приятная атмосфера была.
- ССергей28 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Гид замечательный, много интересного и познавательного мы узнали.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Что ещё посмотреть»
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