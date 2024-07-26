Что ещё посмотреть – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Пекине на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
13 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Пекина в парк Тяньюньшань
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    26 июля 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
  • Н
    Николай
    23 июля 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было прекрасно. Ирина замечательный,внимательный гид. Теперь мы многое знаем о китайской культуре и истории. Водитель аккуратно вел автомобиль. Спасибо!
    Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было
  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Посетили деревню Губэй и Китайскую стену. Это было безумно красиво,спасибо нашему гиду за интересную информацию о Великой китайской стене и Китае в целом,за фотографии и видео,за советы,что ещё посетить в Пекине,очень приятная атмосфера была.
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  • С
    Сергей
    28 июня 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Очень понравилась экскурсия. Гид замечательный, много интересного и познавательного мы узнали.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
  2. Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
  3. Из Пекина в парк Тяньюньшань
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 360. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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