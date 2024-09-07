На Рождество – экскурсии в Пекине

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
На машине
289 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и Парк Цзиншань
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 сен в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин. Аутентично
На машине
49 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
На машине
44 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:30
$310 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
$330 за всё до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Великой Китайской стене
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 20:00
9 сен в 08:00
$398 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Великая китайская стена прекрасна ❤️ огромное спасибо Евгению за организацию мероприятия!
  • М
    Михаил
    3 сентября 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Прекрасная организация, все вовремя, очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую
  • E
    Elena
    2 сентября 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Спасибо гиду.
    Все понравилось. Спасибо гидуВсе понравилось. Спасибо гидуВсе понравилось. Спасибо гидуВсе понравилось. Спасибо гиду
  • с
    софья
    1 сентября 2024
    Пекин. Аутентично
    Я не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, но мне предложили хороший альтернативный маршрут. Гид был внимательным. Рассказ был интересным. Покатались на лодочке.
    Я не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, ноЯ не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, но
  • с
    софья
    1 сентября 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    У меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцев. Показала даже больше, чем
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    было в программе! Мне очень все понравилось! Плюс организатор Женя все детали уточнял до встречи и был всегда на связи. Сервис очень хороший.

    У меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцевУ меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцев
  • N
    Nataliya
    28 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок стены не очень многолюдный и пейзажи прекрасные, и Губэй смотрится просто волшебно - и с гидом не заскучаете.
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок
  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Отличная экскурсия! Гид Давид просто красавчик 👍 Очень профессионально, интеллигентно и с чувством юмора 😄🤝
  • В
    Владимир
    28 августа 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Поездка была насыщенная и интересная. Несмотря на то что с нами было двое маленьких детей, прошли весь маршрут с удовольствием.
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    Особо хочу отметить работу Василия: неплохо знает русский язык, доброжелателен, хорошо заботился о нас всю дорогу. Автомобиль чистый и удобный, большой запас бесплатной питьевой воды.

  • Ю
    Юрий
    26 августа 2024
    Пекин. Аутентично
    Гид Василий - молодец, достаточно бодро говорит по-русски, машина большая, удобная. Самым неприятным моментом оказалась очередь к площади и запретному
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    дворцу. Около двух часов на жаре - не самое приятное дело. Но это, кончено, вовсе не вина гида и команды. В остальном, все отлично!

  • Н
    Нина
    24 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный, и посмеялись, и много что нам рассказал интересного о Китае! Очень рекомендую👍👍👍
    Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
  2. Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
  3. Пекин. Аутентично
  4. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
  5. Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 270 до 398. Туристы уже оставили гидам 434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 434 ⭐ отзыва, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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