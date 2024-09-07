9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и Парк Цзиншань
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 сен в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:30
$310 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
$330 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Великой Китайской стене
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 20:00
9 сен в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Великая китайская стена прекрасна ❤️ огромное спасибо Евгению за организацию мероприятия!
- ММихаил3 сентября 2024Прекрасная организация, все вовремя, очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую
- EElena2 сентября 2024Все понравилось. Спасибо гиду.
- ссофья1 сентября 2024Я не заказывала заранее. Заказала экскурсию день в день, поэтому закрытый город не удалось посмотреть, но мне предложили хороший альтернативный маршрут. Гид был внимательным. Рассказ был интересным. Покатались на лодочке.
- ссофья1 сентября 2024У меня был гид Юлия. Очень приятная, внимательная девушка! Интересно рассказывала про достопримечательности, про жизнь китайцев. Показала даже больше, чем
- NNataliya28 августа 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок стены не очень многолюдный и пейзажи прекрасные, и Губэй смотрится просто волшебно - и с гидом не заскучаете.
- ССергей28 августа 2024Отличная экскурсия! Гид Давид просто красавчик 👍 Очень профессионально, интеллигентно и с чувством юмора 😄🤝
- ВВладимир28 августа 2024Поездка была насыщенная и интересная. Несмотря на то что с нами было двое маленьких детей, прошли весь маршрут с удовольствием.
- ЮЮрий26 августа 2024Гид Василий - молодец, достаточно бодро говорит по-русски, машина большая, удобная. Самым неприятным моментом оказалась очередь к площади и запретному
- ННина24 августа 2024Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный, и посмеялись, и много что нам рассказал интересного о Китае! Очень рекомендую👍👍👍
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