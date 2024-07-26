9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 12:30
9 авг в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину: гробницы, нефрит и Великая стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай26 июля 2024Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Однодневные»
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