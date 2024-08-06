10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин с детьми: Парк Мира, телебашня, зоопарк
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$280 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga6 августа 2024Спасибо нашему гиду Василию, всё прошло прекрасно. Я была с сыном 9 лет, он остался в восторге. Василий замечательно говорит
- ЮЮлия25 июля 2024Заказывала у Софии экскурсию для очень привередливых туристов. Комментарий был - норм. Обычно это означает, что все прошло великолепно! потому что если что-то не так то жалоб не оберешься. Большое спасибо за организацию!
- ЕЕкатерина20 июля 2024Василий, спасибо за прекрасную экскурсию, за интересную и легкую информацию, за внимание и умение подстроиться под клиента. Мы получили яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 398. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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