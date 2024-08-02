Все – экскурсии в Пекине

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
На машине
262 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
На машине
38 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
6 авг в 06:30
7 авг в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Пекин. Аутентично
На машине
36 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:00
6 авг в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
На машине
На микроавтобусе
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 6 чел.
Из Пекина в парк Тяньюньшань
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Околович
    2 августа 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    За день всё успели посмотреть, вкусно поели и узнали много интересного, хотя в Китае уже далеко не первый раз (как и в Пекине). Дали полезные советы и подстраивались под наши пожелания. Всем рекомендуем нашего гида Юлию (孙贺君).
  • И
    Игорь
    31 июля 2024
    Пекин. Аутентично
    Очень интересно! Рекомендую гида Василия. Он хорошо знает тему, а, самое главное, ориентируется как и где лучше пройти, где проехать
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    и пройти, чтобы не стоять в толпе и пробках. Порекомендовал хороший ресторан с пекинской уткой (не везде её хорошо делают), после экскурсии отвёз в аэропорт. Автомобиль - новый, минивэн Mercedes, укомплектованный на разные случаи - вода, салфетки, зонты и пр.

  • L
    Liubov
    31 июля 2024
    Пекин. Аутентично
    Огромная благодарность Софии за замечательную организацию экскурсии! Всё было продумано до мелочей, маршрут, время, вплоть до того, что заранее пока
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    ехали купили билеты на фуникулёр, чтобы избежать очереди. Гид Ирина много рассказывала об истории Китая, значимых событиях, отвечала с удовольствием на все вопросы! Захотелось вернуться и ещё раз почувствовать аутентичность страны! 😊Всех благ и процветания вам, девочки!!! ❤️

    Огромная благодарность Софии за замечательную организацию экскурсии! Всё было продумано до мелочей, маршрут, время, вплоть до
  • M
    Marina
    30 июля 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Мы,семья из 4-х человек, посетили Великую Китайскую Стену, купив тур “Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной". Выезд с экскурсоводом
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    Юлей нам очень понравился. Организация тура была прекрасной,машина комфортабельной с запасом воды,наш гид была приятной и внимательной, а ее рассказы во время экскурсии были интересными и информативными. Нам повезло с погодой и все насладились великолепными видами и возможностью сделать красивые фотографии и видео в память об этой чудесной поездке! Отдельное спасибо организатору Жене за высокопрофессиональный сервис! Наш следующий визит в Китай – только с вами! До новых встреч!

  • М
    Михаил
    30 июля 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Встретили вовремя, возили на комфортной машине бизнес-класса. Гид очень вежливый, все очень интересно и с душой рассказывал. Всем очень довольны и уже планируем еще одну экскурсию с ними!
  • A
    Aleksei
    29 июля 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам все понравилось! У нашего гида Коли есть отличная способность – подстраиваться под клиентов. Он провёл день именно так как мы хотели! Особенно запомнился ресторан с уткой по-пекински где мы обедали. Спасибо Софии за организацию
  • В
    Виктор
    26 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Экскурсию проводил Костя-весёлый, жизнерадостный парень. Вместо минивэна, был предоставлен микроавтобус! Места внутри для нас было сколько хочешь. Между локациями, особенно
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    после самолёта, можно было лечь и вытянуться в полный рост. Костя целый день возил и показывал нам достопримечательности Пекина и окрестностей. Позвонил, договорился и уточнил детали трансфера в отель нашего будущего пребывания на остров Хайнань. У него в автобусе была вода. После всего, он помог заселиться в гостиницу, хотя было уже очень поздно и ему надо было ещё больше часа ехать домой. Мы получили огромное удовольствие и от общения и от того что мы увидели. Очень хочется ещё побывать в Пекине, но уже не один день, а больше.

  • А
    Анна
    16 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Спасибо Борису! Да, это не экскурсия в плане гида и кучи какой то исторической информации, но все равно он пытался
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    нам что то рассказать, показать. Пекин в длину 170 км, если у Вас есть всего день в Пекине, то это идеальный вариант что то посмотреть и с людьми поговорить. Организация экскурсии максимально комфортная, Борис с нами накатал за день 500 км. И на стену сгоняли посмотреть, и утку организовал столик и помог сделать заказ (берите баклажаны и утку, просто невероятно вкусно). Мимо Тяньаньмэнь проехали, в общем то этого достаточно, чтобы посмотреть. На запретный город посмотрели с площадки парка. В целом по Пекину прокатились, город посмотрели. Идеальный вариант для трансфера на сутки в городе.

  • И
    Ирина
    15 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    13 июля были на экскурсии "Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу". По организации - заранее наметили
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    маршрут, оговорили время. Нас забрали из аэропорта Дасин и туда же вернули после окончания экскурсии. Увидели все прекрасные места, которые планировали: отличный парк Цзиншань с обзорной площадкой, старинную улочку, Великую Китайскую стену. Попробовали утку по-пекински. Экскурсию проводил Борис, он замечательный рассказчик и просто хороший и душевный человек. РЕКОМЕНДУЕМ!!!

  • О
    Ольга
    2 июля 2024
    Пекин классический и современный
    27 июня для нас была организована индивидуальная экскурсия "Пекин классический и современный". Этот контраст интересно посмотреть и сравнить. Нашим экскурсоводом
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    был Василий -очень позитивный человек, знающий и хорошо подающий тему. Важным аргументом в приятном восприятии экскурсии, в условиях жары в Пекине, явилось и то, что перемещения во время экскурсии были в новом, чистеньком и комфортабельном минивэне с отлично работающим кондиционером по зонам размещения. Благодарим Софью за организацию экскурсии и Василия за интересное знакомство с достопримечательностями Пекина по теме экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Все»

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  1. Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
  2. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
  3. Пекин. Аутентично
  4. Пекин классический и современный
  5. Из Пекина в парк Тяньюньшань
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 360 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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