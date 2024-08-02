7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
6 авг в 06:30
7 авг в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:00
6 авг в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООколович2 августа 2024За день всё успели посмотреть, вкусно поели и узнали много интересного, хотя в Китае уже далеко не первый раз (как и в Пекине). Дали полезные советы и подстраивались под наши пожелания. Всем рекомендуем нашего гида Юлию (孙贺君).
- ИИгорь31 июля 2024Очень интересно! Рекомендую гида Василия. Он хорошо знает тему, а, самое главное, ориентируется как и где лучше пройти, где проехать
- LLiubov31 июля 2024Огромная благодарность Софии за замечательную организацию экскурсии! Всё было продумано до мелочей, маршрут, время, вплоть до того, что заранее пока
- MMarina30 июля 2024Мы,семья из 4-х человек, посетили Великую Китайскую Стену, купив тур “Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной". Выезд с экскурсоводом
- ММихаил30 июля 2024Встретили вовремя, возили на комфортной машине бизнес-класса. Гид очень вежливый, все очень интересно и с душой рассказывал. Всем очень довольны и уже планируем еще одну экскурсию с ними!
- AAleksei29 июля 2024Нам все понравилось! У нашего гида Коли есть отличная способность – подстраиваться под клиентов. Он провёл день именно так как мы хотели! Особенно запомнился ресторан с уткой по-пекински где мы обедали. Спасибо Софии за организацию
- ВВиктор26 июля 2024Экскурсию проводил Костя-весёлый, жизнерадостный парень. Вместо минивэна, был предоставлен микроавтобус! Места внутри для нас было сколько хочешь. Между локациями, особенно
- ААнна16 июля 2024Спасибо Борису! Да, это не экскурсия в плане гида и кучи какой то исторической информации, но все равно он пытался
- ИИрина15 июля 202413 июля были на экскурсии "Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу". По организации - заранее наметили
- ООльга2 июля 202427 июня для нас была организована индивидуальная экскурсия "Пекин классический и современный". Этот контраст интересно посмотреть и сравнить. Нашим экскурсоводом
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