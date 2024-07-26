За городом и природа – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
На машине
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Пекина в парк Тяньюньшань
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    26 июля 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
  • А
    Алина
    17 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Прекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог с сувенирами, однозначно рекомендую👍👍👍
    Прекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог сПрекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог сПрекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог сПрекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог с
  • В
    Вадим
    15 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Наш гид, Женя, рассказал очень много позновательной информации о Китае вообще и о пекинских достопримечательностях, которые мы посетили. Экскурсия не
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    напряжная, маршрут можно корректировать, все интересно и познавательно, везде почти без очереди, быстро, четко. Приехал вовремя, чайная церемония интересная, обед вкусный, цены адекватные. Говорит хорошо, чувство юмора есть. Машина большая, вместительная (минивэн). Остались очень довольны

    Наш гид, Женя, рассказал очень много позновательной информации о Китае вообще и о пекинских достопримечательностях, которые
  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
  2. Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
  3. Из Пекина в парк Тяньюньшань
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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 20 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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