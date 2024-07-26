8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай26 июля 2024Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
- ААлина17 июня 2024Прекрасный гид Женя👍 забрал из отеля, заранее забронировал входы и билеты, интересно рассказывал😊 также помог с сувенирами, однозначно рекомендую👍👍👍
- ВВадим15 июня 2024Наш гид, Женя, рассказал очень много позновательной информации о Китае вообще и о пекинских достопримечательностях, которые мы посетили. Экскурсия не
- KKhatuna21 мая 2024Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «За городом и природа»
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