Из Пекина - в живописное ущелье Дракона

Подняться на необычном фуникулёре и насладиться видами реки среди скал

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Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона, или Лунцинся, идеально подходит для этого: находится недалеко от Пекина, но при этом поражает своей красотой. Вы подниметесь на эскалаторе в виде дракона на дамбу, с которой вам откроются прекрасные виды.

При желании прокатитесь на лодке по реке Гучэн меж скал каньона или проедете на фуникулёре, чтобы открыть новые ракурсы.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Пекине и отвезём к Лунцинся в 100 км от города. В ущелье у вас будет много вариантов, как провести время. А мы подождём вас внизу либо же отправимся с вами, чтобы погрузить в историю (в таком случае нужно оплатить билеты для гида).

Огромный дракон. Это не что иное, как эскалатор! Длиной целых 258 м, он был в своё время занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой дракон в Азии. На нём вы подниметесь на дамбу, чтобы насладиться видами.

Водная прогулка. От дамбы можно прокатиться на лодке по реке. Длина маршрута — около 3,5 км, на протяжении которых ширина реки меняется от 50 до 10 м. Горы по берегам хотя и невысокие, но очень крутые и образуют более 30 живописных мест с говорящими названиями: Скала прыгающего медведя, Голова черепахи, залив Луны, остров Феникса и другие. В скалах есть несколько пещер. Говорят, что здесь во времена династии Цин обитали два брата-фальшивомонетчика.

Историческое наследие. Помимо природных мест, здесь есть и архитектурные достопримечательности, например, храм слуг Будды.

Сезонные особенности. Летом в ущелье идеально пережидать жару: температура всегда на 5–7 градусов ниже, чем в городе. Зимой во время Праздника льда и фонарей (январь-февраль) мастера строят дворцы изо льда, и всё это подсвечивается разноцветными огнями.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты оплачиваются дополнительно: вход в ущелье — 40 юаней/чел., фуникулёр — 68 юаней/чел., прогулка на лодке —100 юаней/чел. Гид может подождать вас внизу. Если же вы хотите, чтобы он сопровождал вас и делился информацией, нужно будет оплатить для него все билеты.
  • Смельчаки могут прыгнуть с вершины ущелья с верёвкой, стоимость уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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