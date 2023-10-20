Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона, или Лунцинся, идеально подходит для этого: находится недалеко от Пекина, но при этом поражает своей красотой. Вы подниметесь на эскалаторе в виде дракона на дамбу, с которой вам откроются прекрасные виды. При желании прокатитесь на лодке по реке Гучэн меж скал каньона или проедете на фуникулёре, чтобы открыть новые ракурсы.

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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Пекине и отвезём к Лунцинся в 100 км от города. В ущелье у вас будет много вариантов, как провести время. А мы подождём вас внизу либо же отправимся с вами, чтобы погрузить в историю (в таком случае нужно оплатить билеты для гида).

Огромный дракон. Это не что иное, как эскалатор! Длиной целых 258 м, он был в своё время занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой дракон в Азии. На нём вы подниметесь на дамбу, чтобы насладиться видами.

Водная прогулка. От дамбы можно прокатиться на лодке по реке. Длина маршрута — около 3,5 км, на протяжении которых ширина реки меняется от 50 до 10 м. Горы по берегам хотя и невысокие, но очень крутые и образуют более 30 живописных мест с говорящими названиями: Скала прыгающего медведя, Голова черепахи, залив Луны, остров Феникса и другие. В скалах есть несколько пещер. Говорят, что здесь во времена династии Цин обитали два брата-фальшивомонетчика.

Историческое наследие. Помимо природных мест, здесь есть и архитектурные достопримечательности, например, храм слуг Будды.

Сезонные особенности. Летом в ущелье идеально пережидать жару: температура всегда на 5–7 градусов ниже, чем в городе. Зимой во время Праздника льда и фонарей (январь-февраль) мастера строят дворцы изо льда, и всё это подсвечивается разноцветными огнями.

Организационные детали