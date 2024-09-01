13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
скидка
10%
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
500$450 за всё до 6 чел.
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
24 авг в 10:00
28 сен в 10:00
175 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Все»
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