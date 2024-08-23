4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Санья: индивидуальная экскурсия
Санья - это современный курортный город на острове Хайнань. В рамках экскурсии вы посетите остров Феникс, парк, фруктовый рынок и акулью фабрику
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
от $50 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
11 сен в 09:30
12 сен в 09:30
$96 за человека
6 часов
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах: пляж «Стеклянное море»
Отправляйтесь на пляж «Стеклянное море» в Санье и насладитесь прозрачной водой, райскими пейзажами и множеством водных развлечений. Забронируйте заранее
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника23 августа 2024С удовольствием посетили экскурсию. По дороге к нам у машины прокололось колесо, мы без проблем готовы были перенести поездку на
- ЕЕвгения14 августа 2024У нас был гид Иван, очень доброжелательный и внимательный, все рассказал и везде все подсказал. Все супер!
- ЛЛариса13 августа 2024НИХАО всем! Если вы ещё сомневаетесь, ехать ли вам на остров Хайнань, поезжайте, не пожалеете! Можно сколь угодно много читать отзывов в
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2024
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