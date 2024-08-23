На Рождество – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Санье на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Санья
На машине
49 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Санья: индивидуальная экскурсия
Санья - это современный курортный город на острове Хайнань. В рамках экскурсии вы посетите остров Феникс, парк, фруктовый рынок и акулью фабрику
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
от $50 за всё до 2 чел.
Остров обезьян: путешествие из Санья
На машине
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
11 сен в 09:30
12 сен в 09:30
$96 за человека
Отдохните на китайских Мальдивах
На машине
6 часов
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах: пляж «Стеклянное море»
Отправляйтесь на пляж «Стеклянное море» в Санье и насладитесь прозрачной водой, райскими пейзажами и множеством водных развлечений. Забронируйте заранее
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    23 августа 2024
    Знакомьтесь, Санья
    С удовольствием посетили экскурсию. По дороге к нам у машины прокололось колесо, мы без проблем готовы были перенести поездку на
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    завтра, но организаторам понадобилось всего 30 минут, чтобы найти замену. Маршрут скорректировали по нашему желанию. Гид Ваня поведал про историю острова, политику, военные базы, особенности для автомобилистов, быт, ковид и многое-многое другое. Организатор Борис - волшебник, может почти всё. Здорово нас выручал не только пр экскурсионным вопросам. Попросили отвезти не в отель, а в место, где можно купаться в море, а не в Дадунхай в загоне, где по колено. Борис прислал координаты и номера автобусов, на которых туда добираться. Потом только туда и ездили каждый день. 10 минут - и ты на море, а не в загоне с толпой. Однозначно, рекомендуем эту команду

    С удовольствием посетили экскурсию. По дороге к нам у машины прокололось колесо, мы без проблем готовыС удовольствием посетили экскурсию. По дороге к нам у машины прокололось колесо, мы без проблем готовыС удовольствием посетили экскурсию. По дороге к нам у машины прокололось колесо, мы без проблем готовы
  • Е
    Евгения
    14 августа 2024
    Знакомьтесь, Санья
    У нас был гид Иван, очень доброжелательный и внимательный, все рассказал и везде все подсказал. Все супер!
  • Л
    Лариса
    13 августа 2024
    Знакомьтесь, Санья
    НИХАО всем! Если вы ещё сомневаетесь, ехать ли вам на остров Хайнань, поезжайте, не пожалеете! Можно сколь угодно много читать отзывов в
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    глобальной сети, но истина в том, что лучше один раз увидеть своими глазами… Когда мы с дочерью уже приобрели тур, я стала интересоваться, чем можно себя занять в далёком от родного Мурманска мегаполисе. И наткнулась на предложение от команды Трипстера познакомиться с городом Санья (именно там все и отдыхают) на индивидуальной экскурсии. Честно, я не вчитывалась в подробности отзывов, которые были написаны туристами, побывавшими на этой экскурсии, меня восхитили фотографии с тех мест, которые я видела только, как говорится,"на картинках". Долго думать не стала. Выбрала дату, оплатила что-то около 1000 рублей за предварительный заказ и стала зачёркивать дни в календаре, предвкушая что-то новое, необыкновенное и невероятно интересное! Надо отметить, что сервис у ребят НА ВЫСОТЕ. Беспокоятся и переживают о будущей поездке ещё в России, а потом и в Китае тоже, причём не смотря на разницу во времени. Так получилось, что мы заказали экскурсию на второй день поездки и после длительного перелёта не сразу вышли на связь. Анна (наш оператор в России) нас разыскивала с самого "китайского" утра (а по московскому времени была ночь в самом разгаре). И Борис (наш гид) тоже нас потерял. Так что будьте уверены, про вас не забудут, даже, если вы сами забудете о том, что собрались на экскурсию "Знакомьтесь, Санья". Наши желания "увидеть" в сочетании с комфортной поездкой на роскошном электромобиле и комментарии гида Бориса полностью оправдали цену за эту экскурсию. Мы ездили по тем местам, которые нам были интересны. Борис терпеливо сопровождал нас в каждой точке, где мы восторженно смотрели по сторонам и не могли насладиться моментом. А ещё он нам много рассказывал про жизнь китайского города Санья и о Китае в целом, помогал нам проводить наши бесчисленные фотосессии, подсказывая, какие ракурсы лучше выбрать, и переводил нам то, что тогда пока ещё было непонятно… Но одно слово я запомнила с первых минут нашего общения… СЕСЕ. СЕСЕ, Трипстер, за заботу о нас и прекрасную экскурсию!

    НИХАО всем!НИХАО всем!НИХАО всем!НИХАО всем!НИХАО всем!НИХАО всем!НИХАО всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Санья
  2. Остров обезьян: путешествие из Санья
  3. Отдохните на китайских Мальдивах
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2024
Сейчас в Санье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 170. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.07 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 56 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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