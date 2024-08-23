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глобальной сети, но истина в том, что лучше один раз увидеть своими глазами… Когда мы с дочерью уже приобрели тур, я стала интересоваться, чем можно себя занять в далёком от родного Мурманска мегаполисе. И наткнулась на предложение от команды Трипстера познакомиться с городом Санья (именно там все и отдыхают) на индивидуальной экскурсии. Честно, я не вчитывалась в подробности отзывов, которые были написаны туристами, побывавшими на этой экскурсии, меня восхитили фотографии с тех мест, которые я видела только, как говорится,"на картинках". Долго думать не стала. Выбрала дату, оплатила что-то около 1000 рублей за предварительный заказ и стала зачёркивать дни в календаре, предвкушая что-то новое, необыкновенное и невероятно интересное! Надо отметить, что сервис у ребят НА ВЫСОТЕ. Беспокоятся и переживают о будущей поездке ещё в России, а потом и в Китае тоже, причём не смотря на разницу во времени. Так получилось, что мы заказали экскурсию на второй день поездки и после длительного перелёта не сразу вышли на связь. Анна (наш оператор в России) нас разыскивала с самого "китайского" утра (а по московскому времени была ночь в самом разгаре). И Борис (наш гид) тоже нас потерял. Так что будьте уверены, про вас не забудут, даже, если вы сами забудете о том, что собрались на экскурсию "Знакомьтесь, Санья". Наши желания "увидеть" в сочетании с комфортной поездкой на роскошном электромобиле и комментарии гида Бориса полностью оправдали цену за эту экскурсию. Мы ездили по тем местам, которые нам были интересны. Борис терпеливо сопровождал нас в каждой точке, где мы восторженно смотрели по сторонам и не могли насладиться моментом. А ещё он нам много рассказывал про жизнь китайского города Санья и о Китае в целом, помогал нам проводить наши бесчисленные фотосессии, подсказывая, какие ракурсы лучше выбрать, и переводил нам то, что тогда пока ещё было непонятно… Но одно слово я запомнила с первых минут нашего общения… СЕСЕ. СЕСЕ, Трипстер, за заботу о нас и прекрасную экскурсию!