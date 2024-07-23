4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Санья: индивидуальная экскурсия
Санья - это современный курортный город на острове Хайнань. В рамках экскурсии вы посетите остров Феникс, парк, фруктовый рынок и акулью фабрику
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $50 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
$96 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Параглайдинг в Санья: полёт над островом Хайнань с инструктором
Параглайдинг в Санье - уникальная возможность испытать прилив адреналина и насладиться великолепными пейзажами острова Хайнань с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 июля 2024Гид Николай провёл отличную экскурсию рассказал много интересных фактов, был очень позитивен, отзывчив, очень хорошо владеет русским языком, показал много интересных достопримечательностей, спасибо за Всё!)
- ЕЕлена17 июля 2024Гид был очень заинтересован в создании интересной атмосферы,машина комфортная. Но!Большой минус-очень плохое произношение гида по-русски,приходилось прилагать усилия,чтобы разобрать слова.
- ССветлана17 июля 2024Добрый день. Хотим поблагодарить гидов Ивана Ивановича и Бориса за содержательные рассказы об острове, коренном населении, обычаях. Были на двух экскурсиях "Знакомьтесь, Санья" и и ездили в парк Янода и стеклянный мост. Все было замечательно, так держать. Команде успехов!
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2024
Сейчас в Санье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 270. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 50 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь