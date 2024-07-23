Все – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Санье на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Санья
На машине
45 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Санья: индивидуальная экскурсия
Санья - это современный курортный город на острове Хайнань. В рамках экскурсии вы посетите остров Феникс, парк, фруктовый рынок и акулью фабрику
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $50 за всё до 2 чел.
Остров обезьян: путешествие из Санья
На машине
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
$96 за человека
Параглайдинг в Санья
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
Параглайдинг в Санья: полёт над островом Хайнань с инструктором
Параглайдинг в Санье - уникальная возможность испытать прилив адреналина и насладиться великолепными пейзажами острова Хайнань с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$270 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 июля 2024
    Знакомьтесь, Санья
    Гид Николай провёл отличную экскурсию рассказал много интересных фактов, был очень позитивен, отзывчив, очень хорошо владеет русским языком, показал много интересных достопримечательностей, спасибо за Всё!)
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Санья
    Гид был очень заинтересован в создании интересной атмосферы,машина комфортная. Но!Большой минус-очень плохое произношение гида по-русски,приходилось прилагать усилия,чтобы разобрать слова.
  • С
    Светлана
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Санья
    Добрый день. Хотим поблагодарить гидов Ивана Ивановича и Бориса за содержательные рассказы об острове, коренном населении, обычаях. Были на двух экскурсиях "Знакомьтесь, Санья" и и ездили в парк Янода и стеклянный мост. Все было замечательно, так держать. Команде успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Все»

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  1. Знакомьтесь, Санья
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  3. Параглайдинг в Санья
Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2024
Сейчас в Санье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 270. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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