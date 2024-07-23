Гид Николай провёл отличную экскурсию рассказал много интересных фактов, был очень позитивен, отзывчив, очень хорошо владеет русским языком, показал много интересных достопримечательностей, спасибо за Всё!)

С Светлана

Добрый день. Хотим поблагодарить гидов Ивана Ивановича и Бориса за содержательные рассказы об острове, коренном населении, обычаях. Были на двух экскурсиях "Знакомьтесь, Санья" и и ездили в парк Янода и стеклянный мост. Все было замечательно, так держать. Команде успехов!