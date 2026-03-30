Погрузитесь в удивительный мир дикой природы на Острове обезьян — единственном в мире заповеднике, созданном специально для защиты макак! Этот живописный остров площадью 10 кв. км — настоящий рай как для животных, так и для людей.
Здесь обитает более 2500 обезьян, которые чувствуют себя свободно и с удовольствием взаимодействуют с посетителями.
Описание экскурсииОстров, где правят обезьяны Вы сможете понаблюдать за жизнью обезьян в естественной среде, сфотографироваться с обученными макаками, посмотреть их весёлые трюки и забавные мини-представления. Но не только обезьяны делают это место особенным — на острове находится самая длинная надводная канатная дорога в Китае, проходящая над морем и тропическими лесами, открывающая захватывающие панорамные виды. Кроме того, вас ждут живописные пляжи, возможность плавания у коралловых рифов, а также знакомство с местной жизнью на рыболовных плотах, где до сих пор живут китайские семьи.
- Трансфер
- Русскоязычный гид
- Вход в парк и фуникулёр - 28 $/чел
Обговаривается лично
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
