Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Шопинг по г. Санья.
Пешеходная улица, чайный магазин, магазин сухоморепродуктов, рынок тропических фруктов 🍎, рынок море 🌊 продуктов, магазин сувениры 🎁, продукты из кокоса, жемчуг-магазин, хрусталь-магазин, универмаг…
по вашему желанию составить маршрут по магазинам.
8 рабочий час
Начало и место завершения
🚩 Sanya
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
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