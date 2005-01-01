Восемь тысяч лет назад здесь извергались вулканы, а в наши дни по всей территории острова метками этой памяти служат горячие термальные источники Санья, температура которых колеблется от 40° C и выше 70° С. Одни из них «Наньтянь» (или «Наньшань»), что в переводе на русский означает «Долина Долголетия», находятся в 30 минутах езды от центра города. В 2005 году курорт «Nantian Resort & Spa» был внесен в список «Самые лучшие китайские термальные источники». Уникальность его в том, что это самый крупный современный комплекс горячих источников, действующий под открытым небом.

«Наньтянь» — ключи природной свежести, энергии, здоровья и красоты утопают в тропической зелени. Общая площадь источников около 12 гектаров. Классифицируются они как метакремниево-фторовая минеральная вода с допустимой концентрацией радона лечебного назначения и соответствуют государственным стандартам КНР по высшей категории.

Всего на территории «Долины» находятся более 30 ванн, среди которых есть как общие, так и индивидуальные для одного, двух или тесной компании туристов. Термальные источники в Санья могут иметь разную температуру купания, она колеблется от 28 до 57 градусов. Плюс у каждого бассейна свой оригинальный дизайн, некоторые и вовсе уютно скрыты под тенью густой зелени. По желанию в воду можно добавить лепестки роз, хризантем, алоэ женьшеня, пустырника и других растений, целительные и ароматические травы, кофе, кокосовое молоко, заказать гидромассаж или выбрать минеральный состав воды на свой вкус. Помимо того, что купание в термальных источниках Саньи надолго зарядит вас энергией и хорошим настроением, приятно расслабит мышцы, снимет напряжение после работы и других житейских забот, подарит исключительные ощущения, оно еще и благотворно отразится на состоянии кожи и поможет при заболеваниях суставов. Желающие могут тут же посетить нишу с «холодной» водой (+8), косметический салон, массаж и плавательные бассейны. Каждому посетителю предоставляется камера хранения, полотенца и шлепанцы.

Термальные источники в Санья имеют множество достоинств. Одно из самых замечательных достоинств «Наньтянь» — он великолепно приспособлен для отдыха с детьми, так что если в отдых вы взяли дочурку, сыночка или племяша — прекрасно, именно здесь их ждет настоящее веселье — огромный бассейн с зонами разной глубины, оборудованный множеством горок, фонтанов и фонтанчиков и другими атрибутами детского счастья.

Время работы: 09:00—22:00

Источник предоставляет тапочки и полотенце.

Купальники взять с собой.