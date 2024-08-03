5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо: погружение в традиции и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИз Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорзенко3 августа 20241 августа посетили Венецию в Шанхае. Экскурсия понравилась. Экскурсавод Надежда отлично провела экскурсию, рассказала много интересных фактов, очень доброжелательная, хорошее знание русского языка. 👍👍👍👍. Спасибо ей огромное.
- EElena22 июля 2024Ездили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общения на Трипстере и до
- ООльга7 июля 2024Отличная поездка! Из-за сильной жары в Шанхае мы немного скорректировали маршрут, и остались очень довольны! Экскурсовод Яна (китаянка) прекрасно говорила по-русски, очень интересно рассказывала про историю самого Шанхая и отдельный провинций, отвечала на все вопросы. В общем, было здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Что ещё посмотреть»
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