читать дальше окончания поездки. Переносили несколько раз время- нам шли на встречу. Автомобиль комфортный. Отличный гид Елена прекрасно владеющая русским языком нам рассказывала о местных традициях и нравах, переплетая современность и историю. Все замечательно. Время пролетело незаметно. Благодарим за все.

Ездили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общения на Трипстере и до