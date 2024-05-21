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и традиции все было рассказано. Была и пешая прогулка и водная, со всех сторон показали как мне кажется настоящую жизнь Китая и китайцев, вдали от Шанхая, где совершенно другой Китай. Очень интересно и познавательно, советую от души.