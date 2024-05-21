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Лучший выборИз Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
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10 авг в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
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Из Шанхая - в райский город Сучжоу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сучжоу, насладитесь красотой садов и каналов, узнайте о богатой истории города. Это уникальная возможность увидеть лучшие места
Начало: В центре города
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
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10%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
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943$849 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир21 мая 2024Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
- ССаида7 мая 2024Была очень комфортная и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно с примерами и со всеми историческими историями рассказывала всю дорогу. И обычаи,
- ААндрей6 марта 2024Интересная и познавательная экскурсия. Гид хорошо говорит по-русски. Спасибо, понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Однодневные»
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