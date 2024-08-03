Все – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Шанхае на русском языке, цены от $320, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
66 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле: Телебашня, Сад Юйюань, Храм Нефритового Будды
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
На машине
54 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо: погружение в традиции и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
10%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
943$849 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борзенко
    3 августа 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    1 августа посетили Венецию в Шанхае. Экскурсия понравилась. Экскурсавод Надежда отлично провела экскурсию, рассказала много интересных фактов, очень доброжелательная, хорошее знание русского языка. 👍👍👍👍. Спасибо ей огромное.
  • С
    Станислав
    1 августа 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Для начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интереса.
    Для начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интересаДля начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интереса
  • К
    Кирилл
    31 июля 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    В целом все понравилось, забрали у одного отеля, вернули в другой, тк мы заселялись в новый. В плане организации -
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    все хорошо, машина комфортная, маршрут основной, как у всех, действительно интересные места, мы не успели посетить все указанные, но это и к лучшему, были немного уставшие и сами попросили немного изменить программу. Гид Женя очень интересно рассказывала про самые важные достопримечательности, и не только, НО! Был один неприятный момент)))) В старом городе, где продают сувениры, чай и тд мы пошли на чайную церемонию, за которую нужно было заплатить 200 юаней (50 с человека) но если вы покупаете что то, то она бесплатная, мы попили чай, все прекрасно, пошли выбирать чай и чайные наборы, уже почти купили чайник за 200$, как решили ещё подумать и посмотреть альтернативу, и тут начался концерт хаха, нас всячески пытались уговорить купить этот чайник или хотя бы что то, минут 15-20, чуть ли не выпускали из магазина, и стояли с недовольными лицами))) Как оказалось потом этот чайник стоит 20$)) к гиду претензий нет, но не советуем вам ничего там покупать, цены х10, лучше перепроверяйте перед тем как покупать)

    В целом все понравилось, забрали у одного отеля, вернули в другой, тк мы заселялись в новыйВ целом все понравилось, забрали у одного отеля, вернули в другой, тк мы заселялись в новыйВ целом все понравилось, забрали у одного отеля, вернули в другой, тк мы заселялись в новый
  • В
    Вадим
    30 июля 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Все было здорово. Гид показала даже больше чем было запланировано в программе.
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
  • E
    Elena
    22 июля 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Ездили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общения на Трипстере и до
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    окончания поездки. Переносили несколько раз время- нам шли на встречу. Автомобиль комфортный. Отличный гид Елена прекрасно владеющая русским языком нам рассказывала о местных традициях и нравах, переплетая современность и историю. Все замечательно. Время пролетело незаметно. Благодарим за все.

    Ездили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общенияЕздили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общенияЕздили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общения
  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Отличная поездка! Из-за сильной жары в Шанхае мы немного скорректировали маршрут, и остались очень довольны! Экскурсовод Яна (китаянка) прекрасно говорила по-русски, очень интересно рассказывала про историю самого Шанхая и отдельный провинций, отвечала на все вопросы. В общем, было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в августе 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 849 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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