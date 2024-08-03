6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле: Телебашня, Сад Юйюань, Храм Нефритового Будды
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо: погружение в традиции и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
943$849 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорзенко3 августа 20241 августа посетили Венецию в Шанхае. Экскурсия понравилась. Экскурсавод Надежда отлично провела экскурсию, рассказала много интересных фактов, очень доброжелательная, хорошее знание русского языка. 👍👍👍👍. Спасибо ей огромное.
- ССтанислав1 августа 2024Для начала посещения Шанхая - прекрасно 👌🏼 Везде помогли обойти очереди, пройтись по самым важным точкам интереса.
- ККирилл31 июля 2024В целом все понравилось, забрали у одного отеля, вернули в другой, тк мы заселялись в новый. В плане организации -
- ВВадим30 июля 2024Все было здорово. Гид показала даже больше чем было запланировано в программе.
- ВВладимир27 июля 2024Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
- EElena22 июля 2024Ездили на экскурсию Шанхайская Венеция. Все очень понравилось. Организация на высшем уровне - от начала общения на Трипстере и до
- ООльга7 июля 2024Отличная поездка! Из-за сильной жары в Шанхае мы немного скорректировали маршрут, и остались очень довольны! Экскурсовод Яна (китаянка) прекрасно говорила по-русски, очень интересно рассказывала про историю самого Шанхая и отдельный провинций, отвечала на все вопросы. В общем, было здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Все»
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