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все хорошо, машина комфортная, маршрут основной, как у всех, действительно интересные места, мы не успели посетить все указанные, но это и к лучшему, были немного уставшие и сами попросили немного изменить программу. Гид Женя очень интересно рассказывала про самые важные достопримечательности, и не только, НО! Был один неприятный момент)))) В старом городе, где продают сувениры, чай и тд мы пошли на чайную церемонию, за которую нужно было заплатить 200 юаней (50 с человека) но если вы покупаете что то, то она бесплатная, мы попили чай, все прекрасно, пошли выбирать чай и чайные наборы, уже почти купили чайник за 200$, как решили ещё подумать и посмотреть альтернативу, и тут начался концерт хаха, нас всячески пытались уговорить купить этот чайник или хотя бы что то, минут 15-20, чуть ли не выпускали из магазина, и стояли с недовольными лицами))) Как оказалось потом этот чайник стоит 20$)) к гиду претензий нет, но не советуем вам ничего там покупать, цены х10, лучше перепроверяйте перед тем как покупать)