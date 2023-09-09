Посетить 6 городов, увидеть Великую Китайскую стену и монастырь Шаолинь
Отправимся в одну из самых удивительных стран нашей планеты, чтобы получше узнать азиатскую культуру и увидеть все главные достопримечательности Поднебесной.
Вы окажетесь в самом населённом городе мира, прокатитесь на катере по озеру в Ханчжоу, прогуляетесь по чайной плантации и посетите буддистские храмы.
Поездку невозможно представить без Терракотовой армии, Великой Китайской стены и монастыря Шаолинь, где желающие смогут посмотреть на выступление ушу мастеров.
Отдохнём в традиционных садах, прокатимся на скоростном поезде и каждый день будем пробовать национальные блюда.
Вы окажетесь в самом населённом городе мира, прокатитесь на катере по озеру в Ханчжоу, прогуляетесь по чайной плантации и посетите буддистские храмы.
Поездку невозможно представить без Терракотовой армии, Великой Китайской стены и монастыря Шаолинь, где желающие смогут посмотреть на выступление ушу мастеров.
Отдохнём в традиционных садах, прокатимся на скоростном поезде и каждый день будем пробовать национальные блюда.
Ближайшие даты:
9
сен
сен
21
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Виза оформляется по прилёту в Шанхай.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, вылет в Шанхай рейсом MU 592, 19:25Завершение: Пекин, вылет в Москву рейсом MU 2075, 11:55
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Шанхае
Официальный туроператор. Организуем путешествия с 2001 года. Предлагаем большой выбор программ в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и России. Являемся членом Международной воздушной ассоциации (ИАТА), консолидатором группы компаний Русско-Китайского Клуба, членом Гонконгского Делового Совета (HKTDC), одним из старейших членов Российско- Китайского Делового Совета.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании