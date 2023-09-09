Отправимся в одну из самых удивительных стран нашей планеты, чтобы получше узнать азиатскую культуру и увидеть все главные достопримечательности Поднебесной.



Вы окажетесь в самом населённом городе мира, прокатитесь на катере по озеру в Ханчжоу, прогуляетесь по чайной плантации и посетите буддистские храмы.



Поездку невозможно представить без Терракотовой армии, Великой Китайской стены и монастыря Шаолинь, где желающие смогут посмотреть на выступление ушу мастеров.



Отдохнём в традиционных садах, прокатимся на скоростном поезде и каждый день будем пробовать национальные блюда.