Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно

Посетить 6 городов, увидеть Великую Китайскую стену и монастырь Шаолинь

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Ответы на вопросы
Отправимся в одну из самых удивительных стран нашей планеты, чтобы получше узнать азиатскую культуру и увидеть все главные достопримечательности Поднебесной.

Вы окажетесь в самом населённом городе мира, прокатитесь на катере по озеру в Ханчжоу, прогуляетесь по чайной плантации и посетите буддистские храмы.

Поездку невозможно представить без Терракотовой армии, Великой Китайской стены и монастыря Шаолинь, где желающие смогут посмотреть на выступление ушу мастеров.

Отдохнём в традиционных садах, прокатимся на скоростном поезде и каждый день будем пробовать национальные блюда.
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Большое путешествие в Китай: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Ближайшие даты:
9
сен
21
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Виза оформляется по прилёту в Шанхай.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, вылет в Шанхай рейсом MU 592, 19:25
Завершение: Пекин, вылет в Москву рейсом MU 2075, 11:55
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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