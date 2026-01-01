Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
$350 за всё до 15 чел.
В поисках панд и скал-аватаров: индивидуальный тур в Чэнду и нацпарк «Чжанцзяцзе»
Понаблюдать за милыми мишками, подняться к Небесным вратам и увидеть парящие в облаках изваяния
Начало: Чэнду, заберём вас из отеля в центре города, 10:30
2 фев в 10:30
9 фев в 10:30
$482 за человека
Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков
Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
30 янв в 06:00
31 янв в 06:00
$2700 за человека
