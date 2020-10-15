Как добраться до Шаньтоу на самолёте
В Шаньтоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jieyang Chaoshan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шаньтоу
- Шаньтоу SWAJieyang Chaoshan Airport
Самые дешёвые билеты в Шаньтоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 635
|3ч 5м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|4 932
|1ч 50м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|10 320
|27ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Мохэ
|13 075
|28ч 35м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|50 182
|39ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шаньтоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шаньтоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок и Тяньцзинь
- 30.10.202002.11.2020
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