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Как добраться до Шэньчжэни на самолёте

В Шэньчжэни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shenzhen Bao'an International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шэньчжэни

  1. Шэньчжэнь SZX
    Shenzhen Bao'an International Airport

Самые дешёвые билеты в Шэньчжэнь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу3 0392ч 25м
23.10.2020из 🇨🇳Нанкина4 1642ч 15м
06.11.2020из 🇨🇳Пекина4 8963ч 40м
17.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу5 0932ч 25м
17.10.2020из 🇨🇳Уси5 3902ч 40м
15.10.2020из 🇨🇳Чунцина5 7022ч 5м
14.10.2020из 🇨🇳Яньчэн5 8372ч 45м
14.10.2020из 🇨🇳Шанхая5 9632ч 35м
20.10.2020из 🇨🇳Наньяна6 0782ч 20м
14.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана6 1242ч 55м
25.10.2020из 🇨🇳Сиани6 1924ч 10м
15.10.2020из 🇨🇳Тяньцзини6 3074ч 40м
09.11.2020из 🇨🇳Фучжоу6 31512ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇳Тайюани6 4105ч 5м
22.11.2020из 🇨🇳Ухани6 418
08.11.2020из 🇨🇳Иу6 461
09.11.2020из 🇨🇳Цзуньи6 5781ч 50м
19.11.2020из 🇨🇳Шэньяна7 067 (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Яньтая8 2243ч 30м
22.10.2020из 🇨🇳Чэнду8 5432ч 25м
11.11.2020из 🇨🇳Цзинани8 9573ч 5м
16.10.2020из 🇨🇳Ляньюньгана9 40316ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Бэйхая9 97528ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Ибини10 20120ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Урумчей10 53729ч 15м (⇵2)
10.02.2021из 🇰🇭Пномпени15 84912ч 40м (⇵1)
15.11.2020из Гонконга16 32527ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇼Тайбэй16 50825ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇼Гаосюн22 34011ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇹🇭Бангкока24 31743ч 50м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Иркутска25 02523ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇸🇬Сингапура25 70512ч 35м (⇵2)
31.01.2021из 🇷🇺Москвы28 14337ч 20м (⇵2)
10.12.2020из Сеула28 41626ч 5м (⇵2)
19.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга30 93928ч 35м (⇵2)
28.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура31 02226ч (⇵2)
21.11.2020из 🇧🇾Минска37 05446ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇦Киева38 24071ч 40м (⇵2)
17.02.2021из 🇰🇿Алматы38 40738ч 40м (⇵2)
07.01.2021из 🇷🇺Новосибирска42 62743ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇭Манилы43 92029ч 30м (⇵2)
26.12.2020из 🇧🇬Софии46 01835ч (⇵2)
02.01.2021из 🇫🇷Марселя46 80842ч 55м (⇵2)
23.12.2020из 🇦🇺Сиднея47 68051ч 20м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇸Белграда48 93446ч 40м (⇵2)
26.12.2020из 🇦🇹Вены51 39530ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇳Аньцина52 57512ч 5м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Владивостока53 23054ч 40м (⇵1)
26.12.2020из 🇭🇺Будапешта53 85537ч (⇵2)
02.12.2020из Сайпана55 27034ч (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса60 16629ч 55м (⇵1)
26.12.2020из 🇭🇷Загреба62 96858ч 5м (⇵2)
26.12.2020из 🇲🇪Подгорицы64 88135ч 40м (⇵2)
26.12.2020из 🇧🇦Сараево65 15536ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇩Джакарты72 92628ч (⇵2)
29.10.2020из 🇦🇪Дубая73 83233ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇻🇳Ханоя74 45232ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула77 91264ч 10м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇸Гонолулу83 42931ч 50м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇴Тимишоары86 93338ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско87 64922ч 19м (⇵2)
25.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга87 88913ч 30м
26.12.2020из Скопье88 75637ч 15м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Саратова94 98840ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса108 00754ч 44м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Виннипега111 14549ч 55м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇸Шарлотт124 41138ч 14м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Онтарио133 43744ч 11м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга141 11048ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇳🇿Окленда141 93940ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇿🇦Дурбана153 34447ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇿Ташкента185 78443ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇵🇱Варшавы195 19226ч (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇭Манамы506 74950ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Шэньчжэни