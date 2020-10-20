Как добраться до Шэньчжэни на самолёте
В Шэньчжэни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shenzhen Bao'an International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шэньчжэни
- Шэньчжэнь SZXShenzhen Bao'an International Airport
Самые дешёвые билеты в Шэньчжэнь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|3 039
|2ч 25м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|4 164
|2ч 15м
|06.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 896
|3ч 40м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|5 093
|2ч 25м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|5 390
|2ч 40м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|5 702
|2ч 5м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Яньчэн
|5 837
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|5 963
|2ч 35м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Наньяна
|6 078
|2ч 20м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|6 124
|2ч 55м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|6 192
|4ч 10м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|6 307
|4ч 40м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|6 315
|12ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|6 410
|5ч 5м
|22.11.2020
|из 🇨🇳Ухани
|6 418
|2ч
|08.11.2020
|из 🇨🇳Иу
|6 461
|2ч
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цзуньи
|6 578
|1ч 50м
|19.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|7 067
|6ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|8 224
|3ч 30м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 543
|2ч 25м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|8 957
|3ч 5м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ляньюньгана
|9 403
|16ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Бэйхая
|9 975
|28ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Ибини
|10 201
|20ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|10 537
|29ч 15м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇰🇭Пномпени
|15 849
|12ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из Гонконга
|16 325
|27ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|16 508
|25ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|22 340
|11ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|24 317
|43ч 50м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|25 025
|23ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|25 705
|12ч 35м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 143
|37ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из Сеула
|28 416
|26ч 5м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|30 939
|28ч 35м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|31 022
|26ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|37 054
|46ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|38 240
|71ч 40м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|38 407
|38ч 40м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|42 627
|43ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|43 920
|29ч 30м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|46 018
|35ч (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇫🇷Марселя
|46 808
|42ч 55м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|47 680
|51ч 20м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇸Белграда
|48 934
|46ч 40м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|51 395
|30ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Аньцина
|52 575
|12ч 5м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|53 230
|54ч 40м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|53 855
|37ч (⇵2)
|02.12.2020
|из Сайпана
|55 270
|34ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|60 166
|29ч 55м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇭🇷Загреба
|62 968
|58ч 5м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|64 881
|35ч 40м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇧🇦Сараево
|65 155
|36ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|72 926
|28ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|73 832
|33ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|74 452
|32ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|77 912
|64ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|83 429
|31ч 50м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|86 933
|38ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|87 649
|22ч 19м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|87 889
|13ч 30м
|26.12.2020
|из Скопье
|88 756
|37ч 15м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|94 988
|40ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|108 007
|54ч 44м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|111 145
|49ч 55м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|124 411
|38ч 14м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|133 437
|44ч 11м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|141 110
|48ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇳🇿Окленда
|141 939
|40ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇿🇦Дурбана
|153 344
|47ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|185 784
|43ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|195 192
|26ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|506 749
|50ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шэньчжэни
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шэньчжэни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду и Ханчжоу
- 16.10.202020.10.2020
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