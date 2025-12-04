Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
Завтра в 14:30
5 дек в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну
Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек
Начало: У ворот в город Гэнькэн
Завтра в 14:00
5 дек в 14:00
$99
$110 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
