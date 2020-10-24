Как добраться до Шицзячжуана на самолёте
В Шицзячжуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shijiazhuang Daguocun Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шицзячжуана
- Дагуокан SJWShijiazhuang Daguocun Airport
Самые дешёвые билеты в Шицзячжуан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇨🇳Яньчэн
|2 065
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чжанцзякоу
|2 134
|1ч 5м
|04.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|2 363
|2ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|3 782
|2ч 55м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|4 124
|3ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|4 174
|2ч 10м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|4 587
|1ч 25м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чанши
|6 247
|2ч 10м
|17.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|6 951
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|7 276
|18ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|9 942
|6ч 10м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇵🇭Манилы
|14 482
|13ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|106 169
|52ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шицзячжуана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шицзячжуана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Далянь, Ханчжоу, Харбин, Наньнин и Цзуньи
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