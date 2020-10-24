  1. Китай

Летим в Шицзячжуан

Как добраться до Шицзячжуана на самолёте

В Шицзячжуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shijiazhuang Daguocun Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шицзячжуана

  1. Дагуокан SJW
    Shijiazhuang Daguocun Airport

Самые дешёвые билеты в Шицзячжуан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇨🇳Яньчэн2 0651ч 35м
11.11.2020из 🇨🇳Чжанцзякоу2 1341ч 5м
04.12.2020из 🇨🇳Шанхая2 3632ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Сямыни3 7822ч 55м
11.11.2020из 🇨🇳Вэньчжоу4 1243ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Нинбо4 1742ч 10м
13.10.2020из 🇨🇳Сиани4 5871ч 25м
08.11.2020из 🇨🇳Чанши6 2472ч 10м
17.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни6 9512ч 45м
20.10.2020из 🇨🇳Хайкоу7 27618ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇳Урумчей9 9426ч 10м (⇵1)
01.02.2021из 🇵🇭Манилы14 48213ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Москвы106 16952ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шицзячжуана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Далянь, Ханчжоу, Харбин, Наньнин и Цзуньи

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шицзячжуана