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Как добраться до Сиани на самолёте

В Сиани 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xianyang International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сиани

  1. Сиань XIY
    Xianyang International Airport
  2. Сиань SIAне гражданский
    Xiguan

Самые дешёвые билеты в Сиань из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇨🇳Гуйяна2 5271ч 50м
19.10.2020из 🇨🇳Куньмина3 5142ч 20м
24.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу3 5372ч 20м
22.10.2020из 🇨🇳Пекина3 6932ч 20м
23.10.2020из 🇨🇳Хуха-Хото3 7193ч 45м
03.11.2020из 🇨🇳Ичана3 8061ч 30м
11.11.2020из 🇨🇳Хайкоу3 8495ч 5м
13.10.2020из 🇨🇳Чэнду3 8641ч 35м
11.11.2020из 🇨🇳Тунжэни3 8871ч 40м
13.10.2020из 🇨🇳Чанши4 0691ч 45м
13.10.2020из 🇨🇳Сямыни4 1744ч 15м
08.11.2020из 🇨🇳Цзинани4 2481ч 45м
12.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана4 3661ч 50м
14.10.2020из 🇨🇳Шанхая4 3722ч 40м
10.11.2020из 🇨🇳Саньи4 4393ч 25м
16.10.2020из 🇨🇳Нанкина4 4602ч 5м
10.11.2020из 🇨🇳Чжунвэй4 4731ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Гуйлини4 5881ч 55м
22.10.2020из 🇨🇳Чжухая4 7266ч 10м
25.10.2020из 🇨🇳Вэньчжоу5 1714ч 20м
02.11.2020из 🇨🇳Наньчана5 2202ч 5м
16.10.2020из 🇨🇳Нинбо5 234
20.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни5 3912ч 45м
14.11.2020из 🇨🇳Циндао5 4132ч 20м
28.10.2020из 🇨🇳Чунцина5 4301ч 20м
28.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу6 0212ч 30м
26.10.2020из 🇨🇳Урумчей6 6403ч 20м
27.10.2020из 🇨🇳Цзяюйгуани7 1962ч 5м
13.10.2020из 🇨🇳Харбина7 3743ч 20м
19.10.2020из 🇨🇳Маньчжурии10 42617ч 30м (⇵1)
20.10.2020из Гонконга12 35925ч 15м (⇵1)
14.05.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура12 64314ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇳Циньхуандао15 51737ч 25м (⇵2)
02.12.2020из 🇸🇬Сингапура18 44116ч 30м (⇵1)
15.04.2021из 🇷🇺Москвы19 27232ч 55м (⇵1)
31.01.2021из 🇧🇩Дакки25 13211ч 20м (⇵1)
21.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга26 94419ч 5м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Новосибирска28 46841ч 44м (⇵2)
22.02.2021из 🇦🇪Дубая29 62736ч 30м (⇵2)
22.02.2021из 🇦🇪Шарджи29 98132ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Цзючжайгоу30 5997ч 45м (⇵1)
09.12.2020из Сеула31 99333ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇩Бали33 62825ч 45м (⇵2)
08.12.2020из 🇯🇵Токио36 28335ч 50м (⇵2)
23.11.2020из 🇧🇾Минска39 47747ч 10м (⇵2)
30.01.2021из 🇰🇬Бишкека41 96126ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула44 47248ч (⇵2)
24.10.2020из Чеджу45 994
11.01.2021из 🇺🇸Атланты47 82726ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇬🇧Лондона61 72654ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса62 58018ч 30м (⇵1)
23.10.2020из 🇳🇱Амстердама72 90628ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇯🇵Саппоро92 11730ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇿Ташкента108 29834ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇭Манилы111 15428ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇪🇸Барселоны118 72338ч (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга119 57259ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Алматы134 70631ч (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇰Исламабада137 15434ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда146 49243ч 45м (⇵2)
13.11.2020из 🇦🇿Баку149 69629ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇪Тбилиси159 73925ч 20м (⇵2)
30.11.2020из 🇬🇭Аккры164 43642ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Киева176 26532ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)181 94540ч (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇺Аделаиды198 61128ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇭Манамы270 53736ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Онтарио449 81937ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сиани, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Дакар, Бали, Наньчан и Гуйлинь

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сиани