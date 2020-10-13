Как добраться до Сиани на самолёте
В Сиани 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xianyang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сиани
- Сиань XIYXianyang International Airport
- Сиань SIAне гражданскийXiguan
Самые дешёвые билеты в Сиань из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|2 527
|1ч 50м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|3 514
|2ч 20м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|3 537
|2ч 20м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 693
|2ч 20м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|3 719
|3ч 45м
|03.11.2020
|из 🇨🇳Ичана
|3 806
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|3 849
|5ч 5м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|3 864
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Тунжэни
|3 887
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|4 069
|1ч 45м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|4 174
|4ч 15м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|4 248
|1ч 45м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|4 366
|1ч 50м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|4 372
|2ч 40м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|4 439
|3ч 25м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|4 460
|2ч 5м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Чжунвэй
|4 473
|1ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|4 588
|1ч 55м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|4 726
|6ч 10м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|5 171
|4ч 20м
|02.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|5 220
|2ч 5м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|5 234
|4ч
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|5 391
|2ч 45м
|14.11.2020
|из 🇨🇳Циндао
|5 413
|2ч 20м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|5 430
|1ч 20м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|6 021
|2ч 30м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|6 640
|3ч 20м
|27.10.2020
|из 🇨🇳Цзяюйгуани
|7 196
|2ч 5м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|7 374
|3ч 20м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Маньчжурии
|10 426
|17ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из Гонконга
|12 359
|25ч 15м (⇵1)
|14.05.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|12 643
|14ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Циньхуандао
|15 517
|37ч 25м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|18 441
|16ч 30м (⇵1)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 272
|32ч 55м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|25 132
|11ч 20м (⇵1)
|21.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|26 944
|19ч 5м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|28 468
|41ч 44м (⇵2)
|22.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|29 627
|36ч 30м (⇵2)
|22.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|29 981
|32ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цзючжайгоу
|30 599
|7ч 45м (⇵1)
|09.12.2020
|из Сеула
|31 993
|33ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|33 628
|25ч 45м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|36 283
|35ч 50м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 477
|47ч 10м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|41 961
|26ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|44 472
|48ч (⇵2)
|24.10.2020
|из Чеджу
|45 994
|3ч
|11.01.2021
|из 🇺🇸Атланты
|47 827
|26ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|61 726
|54ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|62 580
|18ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|72 906
|28ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|92 117
|30ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|108 298
|34ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|111 154
|28ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|118 723
|38ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|119 572
|59ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|134 706
|31ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|137 154
|34ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|146 492
|43ч 45м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|149 696
|29ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|159 739
|25ч 20м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|164 436
|42ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|176 265
|32ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|181 945
|40ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇺Аделаиды
|198 611
|28ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|270 537
|36ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|449 819
|37ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сиани
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сиани, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Дакар, Бали, Наньчан и Гуйлинь
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