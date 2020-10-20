Как добраться до Синина на самолёте
В Синине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xining Airport» вам не избежать
Список аэропортов Синина
- Синин XNNXining Airport
Самые дешёвые билеты в Синин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 094
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Сиани
|4 173
|1ч 40м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|7 798
|4ч 55м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|8 153
|13ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|8 479
|11ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|8 646
|5ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Лхасы
|8 716
|2ч
|11.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|9 027
|2ч 40м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|9 637
|4ч 50м
|13.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|11 249
|36ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|34 696
|32ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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