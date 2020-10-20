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Летим в Синин

Как добраться до Синина на самолёте

В Синине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xining Airport» вам не избежать

Список аэропортов Синина

  1. Синин XNN
    Xining Airport

Самые дешёвые билеты в Синин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇨🇳Пекина4 0942ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Сиани4 1731ч 40м
18.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни7 7984ч 55м
17.10.2020из 🇨🇳Шэньяна8 15313ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу8 47911ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇳Цзинани8 6465ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Лхасы8 716
11.11.2020из 🇨🇳Урумчей9 0272ч 40м
25.10.2020из 🇨🇳Нанкина9 6374ч 50м
13.11.2020из 🇨🇳Наньнина11 24936ч 35м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга34 69632ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Синина