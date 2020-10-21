Как добраться до Сямыни на самолёте
В Сямыни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xiamen Gaoqi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сямыни
- Сямынь XMNXiamen Gaoqi International Airport
Самые дешёвые билеты в Сямынь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|2 611
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|3 212
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хуаншани
|3 443
|1ч 15м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|4 832
|1ч 30м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|5 046
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|5 248
|1ч 45м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|5 369
|2ч 35м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Уси
|5 505
|2ч
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|5 519
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|5 826
|5ч 20м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Сюйчжоу
|6 103
|2ч 5м
|03.11.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|6 206
|11ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Лючжоу
|6 881
|1ч 30м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 285
|4ч 20м
|10.11.2020
|из Макао
|7 737
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|7 752
|26ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чанчуни
|9 044
|6ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|13 981
|20ч 10м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|13 987
|32ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из Гонконга
|15 507
|24ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|19 525
|32ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|20 880
|5ч 35м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 989
|43ч 30м (⇵2)
|23.12.2020
|из Сеула
|25 766
|30ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|26 376
|26ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|27 270
|46ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|31 442
|29ч (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|33 632
|32ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|40 097
|43ч 15м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|40 671
|27ч 35м (⇵1)
|20.02.2021
|из 🇨🇦Калгари
|41 661
|43ч 50м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|44 699
|20ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|44 901
|47ч 40м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|45 532
|46ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|47 944
|20ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|50 549
|25ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|51 945
|42ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|53 984
|38ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|58 003
|31ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|60 528
|26ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|65 640
|28ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|66 862
|26ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|67 304
|39ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|75 276
|30ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|87 330
|54ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|87 380
|56ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|87 393
|16ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|89 246
|35ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|93 286
|27ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|108 855
|49ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|110 837
|39ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|123 820
|43ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|130 344
|48ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇺Перта
|156 221
|29ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|156 234
|24ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|156 743
|34ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|192 399
|31ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|265 019
|33ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|326 760
|41ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сямыни
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сямыни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Чунцин, Чанша, Чжоушань и Сингапур
- 24.10.202025.10.2020
- 10.02.202117.02.2021
- 20.10.202021.10.2020
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