  1. Китай

Летим в Сямынь

Как добраться до Сямыни на самолёте

В Сямыни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xiamen Gaoqi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сямыни

  1. Сямынь XMN
    Xiamen Gaoqi International Airport

Самые дешёвые билеты в Сямынь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇨🇳Шанхая2 6111ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу3 2121ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Хуаншани3 4431ч 15м
23.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу4 8321ч 30м
09.11.2020из 🇨🇳Нинбо5 0461ч 40м
14.10.2020из 🇨🇳Гуйлини5 2481ч 45м
12.11.2020из 🇨🇳Тяньцзини5 3692ч 35м
10.11.2020из 🇨🇳Уси5 505
13.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу5 5192ч 15м
18.10.2020из 🇨🇳Шэньяна5 8265ч 20м
08.11.2020из 🇨🇳Сюйчжоу6 1032ч 5м
03.11.2020из 🇨🇳Хуха-Хото6 20611ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Лючжоу6 8811ч 30м
23.10.2020из 🇨🇳Чэнду7 2854ч 20м
10.11.2020из Макао7 7371ч 25м
10.11.2020из 🇨🇳Харбина7 75226ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇳Чанчуни9 0446ч 20м (⇵1)
25.10.2020из 🇹🇼Гаосюн13 98120ч 10м (⇵1)
13.01.2021из 🇹🇼Тайбэй13 98732ч 50м (⇵2)
20.10.2020из Гонконга15 50724ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇸🇬Сингапура19 52532ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇵🇭Манилы20 8805ч 35м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы23 98943ч 30м (⇵2)
23.12.2020из Сеула25 76630ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇭Бангкока26 37626ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇲🇲Янгона27 27046ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса31 44229ч (⇵1)
23.12.2020из 🇦🇺Сиднея33 63232ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇯🇵Токио40 09743ч 15м (⇵2)
17.02.2021из 🇺🇸Сан-Франциско40 67127ч 35м (⇵1)
20.02.2021из 🇨🇦Калгари41 66143ч 50м (⇵2)
28.11.2020из 🇰🇭Пномпени44 69920ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула44 90147ч 40м (⇵2)
29.11.2020из 🇮🇹Рима45 53246ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇮🇹Милана47 94420ч 55м (⇵2)
05.11.2020из 🇨🇦Ванкувера50 54925ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇦Киева51 94542ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка53 98438ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Владивостока58 00331ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇭Манамы60 52826ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇦Торонто65 64028ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇦🇪Дубая66 86226ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура67 30439ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Атланты75 27630ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇭🇺Будапешта87 33054ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇪Тбилиси87 38056ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга87 39316ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇳🇱Амстердама89 24635ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Хьюстона93 28627ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Алматы108 85549ч 45м (⇵2)
25.11.2020из 🇦🇺Мельбурна110 83739ч 35м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇪Шарджи123 82043ч 10м (⇵2)
07.11.2020из 🇮🇹Флоренции130 34448ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇺Перта156 22129ч (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇦Эдмонтона156 23424ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида156 74334ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇱Сантьяго192 39931ч (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга265 01933ч (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Онтарио326 76041ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сямыни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Чунцин, Чанша, Чжоушань и Сингапур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сямыни