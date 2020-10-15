Как добраться до Сюйчжоу на самолёте
В Сюйчжоу 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xuzhou Guanyin Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сюйчжоу
- Сюйчжоу XUZXuzhou Guanyin Airport
- Железнодорожная станция Сюйчжоу XUKне гражданскийXuzhou Railway Station
Самые дешёвые билеты в Сюйчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|4 782
|2ч 55м
|07.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|6 088
|2ч
|09.06.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|26 868
|37ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|542 614
|29ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сюйчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сюйчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду и Гуйлинь
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