Как добраться до Сюйчжоу на самолёте

В Сюйчжоу 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xuzhou Guanyin Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сюйчжоу

Сюйчжоу XUZ Xuzhou Guanyin Airport Железнодорожная станция Сюйчжоу XUK не гражданский Xuzhou Railway Station

Самые дешёвые билеты в Сюйчжоу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Куньмина 4 782 2ч 55м из 🇨🇳 Сямыни 6 088 2ч из 🇹🇭 Бангкока 26 868 37ч 55м (⇵2) из 🇿🇦 Йоханнесбурга 542 614 29ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Сюйчжоу

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сюйчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду и Гуйлинь

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