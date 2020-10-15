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Как добраться до Сюйчжоу на самолёте

В Сюйчжоу 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Xuzhou Guanyin Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сюйчжоу

  1. Сюйчжоу XUZ
    Xuzhou Guanyin Airport
  2. Железнодорожная станция Сюйчжоу XUKне гражданский
    Xuzhou Railway Station

Самые дешёвые билеты в Сюйчжоу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇨🇳Куньмина4 7822ч 55м
07.11.2020из 🇨🇳Сямыни6 088
09.06.2021из 🇹🇭Бангкока26 86837ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга542 61429ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сюйчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду и Гуйлинь

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону