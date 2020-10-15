Как добраться до Циндао на самолёте
В Циндао 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Qingdao Liuting International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Циндао
- Куаньдян TAOQingdao Liuting International Airport
Самые дешёвые билеты в Циндао из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|2 690
|1ч 35м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|3 070
|1ч 25м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|3 097
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 165
|1ч 50м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|3 281
|1ч 40м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|3 738
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|3 785
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|4 129
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чжоушани
|4 292
|1ч 30м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|4 785
|3ч 25м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Иу
|4 842
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|5 021
|5ч 20м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|6 159
|5ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Яньцзи
|6 556
|2ч 20м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 865
|5ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|7 557
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|7 636
|29ч 5м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|9 120
|11ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Уишани
|9 617
|2ч
|16.01.2021
|из Сеула
|13 130
|20ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из Гонконга
|14 787
|23ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Хайлара
|16 133
|18ч 5м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 562
|31ч (⇵2)
|20.01.2021
|из Чеджу
|26 310
|32ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из Пусана
|28 256
|21ч (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|34 116
|8ч 15м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|34 610
|42ч 55м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|41 857
|22ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|45 059
|43ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|51 635
|27ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|53 571
|38ч 20м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|60 082
|16ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|63 800
|29ч 15м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇿🇲Лусаки
|66 549
|43ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|72 479
|16ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇵Хиросимы
|93 463
|26ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|159 163
|51ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|161 520
|28ч 50м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|260 941
|29ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Циндао
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Циндао, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чанша и Ларнака
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону