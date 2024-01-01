Она основана на идее о том, что в каждом человеке есть жизненная энергия ци, которая течёт
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Blue Horizon. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта lanhai.cn
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Требуется оформление (оплачивается отдельно).
Программа тура по дням
Прибытие в Циндао
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Вы отдохнёте после перелёта, а потом мы обсудим некоторые организационные моменты путешествия.
Цигун для позвоночника, посещение Цзимо
Начинаем день в 6:30, собравшись на разминку и утреннее занятие. Вас ждёт комплекс Пэнци, а также медитация «Дерево» — основа всех упражнений. Под руководством мастера вы освоите стойку, которую в дальнейшем сможете повторять даже дома.
В 8:00 — завтрак. Затем попрактикуем тайцзи (стиль Хун) и сделаем медитацию ЛаЧи, помогающую накопить жизненную энергию и управлять ей.
После обеда вы попробуете прогревание полынью — древний метод восточной медицины, повышающий уровень энергии, улучшающий циркуляцию крови и способствующий активизации обменных процессов.
В 18:00 направимся в Цзимо. Осмотрим Старый город, который был отреставрирован и превращён в пешеходную торгово-развлекательную зону.
День практик
До обеда вас ждёт комплекс практик, которые мы уже успели освоить вчера. В 14:00 вы посетите сеанс иглоукалывания и расслабитесь на традиционном китайском массаже. В 16:00 — прогревание полынью.
Экскурсия по Циндао
Сегодня посвятим день знакомству с городом. Циндао расположен на берегу Жёлтого моря и окружён горами. Город известен своим мягким климатом, тёплым морем и песчаными пляжами. Вы погуляете по его улицам и осмотрите местные достопримечательности.
День практик
В этот день вас ждёт повторение курса практик, согласно следующему расписанию:
С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.
Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.
День практик
С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.
Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.
День практик
С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.
Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.
День практик
С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.
Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.
День практик
С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.
Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.
Лаошань и даосский монастырь Тайцин
В этот день выезжаем в горы. Посетим Лаошань. Её высота составляет более 1132 метров. Гора является одной из священных гор Китая и имеет большое значение для приверженцев даосизма. В период его расцвета на горе функционировало 9 дворцов, 8 храмов и 72 монастыря.
Далее заглянем в монастырь Тайцин. Его особенность заключается в том, что он расположен на нескольких террасах на разных уровнях горы. Это создаёт неповторимый ансамбль, где каждый павильон находится в тихом и уединённом уголке.
День практик
Традиционно начнём предпоследний день тура с разминки, комплекса Пэнци и медитации «Дерево». Далее по расписанию завтрак, тайцзи (стиль Хун), медитация ЛаЧи.
После обеда — прогревание полынью.
Окончание тура
После завтрака мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|При 2-местном размещении
|151 320 ₽
|При 1-местном размещении
|179 920 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Занятия по программе
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Циндао и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Виза
- Вносится бронь места - 24 200 ₽. Остаток оплачивается наличными в Китае (9640 или 11 840 юаней в зависимости от выбора 2 - или 1-местного размещения)