Начинаем день в 6:30, собравшись на разминку и утреннее занятие. Вас ждёт комплекс Пэнци, а также медитация «Дерево» — основа всех упражнений. Под руководством мастера вы освоите стойку, которую в дальнейшем сможете повторять даже дома.

В 8:00 — завтрак. Затем попрактикуем тайцзи (стиль Хун) и сделаем медитацию ЛаЧи, помогающую накопить жизненную энергию и управлять ей.

После обеда вы попробуете прогревание полынью — древний метод восточной медицины, повышающий уровень энергии, улучшающий циркуляцию крови и способствующий активизации обменных процессов.

В 18:00 направимся в Цзимо. Осмотрим Старый город, который был отреставрирован и превращён в пешеходную торгово-развлекательную зону.