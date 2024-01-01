Полная перезагрузка в Циндао: оздоровительный тур с практиками китайской медицины

Попрактиковать цигун, побывать в даосском монастыре и полюбоваться горой Лаошань
Цигун — древняя китайская практика, которая объединяет в себе элементы философии, медицины и боевых искусств.

Она основана на идее о том, что в каждом человеке есть жизненная энергия ци, которая течёт
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по особым каналам в теле.

В этом путешествии вы под руководством мастера погрузитесь в процесс активизации энергетических потоков.

Будете медитировать, посещать сеансы иглоукалывания, расслабитесь на массаже и даже попробуете прогревание полынью.

Мы также уделим время экскурсиям и погуляем по Цзимо и Циндао, съездим в горы и очаруемся окрестностями монастыря Тайцин.

Полная перезагрузка в Циндао: оздоровительный тур с практиками китайской медицины
Полная перезагрузка в Циндао: оздоровительный тур с практиками китайской медицины
Полная перезагрузка в Циндао: оздоровительный тур с практиками китайской медицины

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Blue Horizon. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта lanhai.cn

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Требуется оформление (оплачивается отдельно).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Циндао

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Вы отдохнёте после перелёта, а потом мы обсудим некоторые организационные моменты путешествия.

Прибытие в ЦиндаоПрибытие в ЦиндаоПрибытие в ЦиндаоПрибытие в Циндао
2 день

Цигун для позвоночника, посещение Цзимо

Начинаем день в 6:30, собравшись на разминку и утреннее занятие. Вас ждёт комплекс Пэнци, а также медитация «Дерево» — основа всех упражнений. Под руководством мастера вы освоите стойку, которую в дальнейшем сможете повторять даже дома.

В 8:00 — завтрак. Затем попрактикуем тайцзи (стиль Хун) и сделаем медитацию ЛаЧи, помогающую накопить жизненную энергию и управлять ей.

После обеда вы попробуете прогревание полынью — древний метод восточной медицины, повышающий уровень энергии, улучшающий циркуляцию крови и способствующий активизации обменных процессов.

В 18:00 направимся в Цзимо. Осмотрим Старый город, который был отреставрирован и превращён в пешеходную торгово-развлекательную зону.

Цигун для позвоночника, посещение ЦзимоЦигун для позвоночника, посещение ЦзимоЦигун для позвоночника, посещение ЦзимоЦигун для позвоночника, посещение Цзимо
3 день

День практик

До обеда вас ждёт комплекс практик, которые мы уже успели освоить вчера. В 14:00 вы посетите сеанс иглоукалывания и расслабитесь на традиционном китайском массаже. В 16:00 — прогревание полынью.

День практикДень практикДень практикДень практик
4 день

Экскурсия по Циндао

Сегодня посвятим день знакомству с городом. Циндао расположен на берегу Жёлтого моря и окружён горами. Город известен своим мягким климатом, тёплым морем и песчаными пляжами. Вы погуляете по его улицам и осмотрите местные достопримечательности.

Экскурсия по ЦиндаоЭкскурсия по ЦиндаоЭкскурсия по ЦиндаоЭкскурсия по Циндао
5 день

День практик

В этот день вас ждёт повторение курса практик, согласно следующему расписанию:

С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.

Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.

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6 день

День практик

С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.

Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.

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7 день

День практик

С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.

Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.

День практикДень практикДень практикДень практик
8 день

День практик

С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.

Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.

День практикДень практикДень практикДень практик
9 день

День практик

С 6:30 до 8:00 — разминка, комплекс Пэнци и медитация «Дерево». После завтрака в 9:00 (до 11:30) — практика тайцзи (стиль Хун) и медитация ЛаЧи.

Пообедав, встретимся в 14:00 на сеансе иглоукалывания и традиционного китайского массажа. С 16:00 до 17:30 — прогревание полынью.

День практикДень практикДень практик
10 день

Лаошань и даосский монастырь Тайцин

В этот день выезжаем в горы. Посетим Лаошань. Её высота составляет более 1132 метров. Гора является одной из священных гор Китая и имеет большое значение для приверженцев даосизма. В период его расцвета на горе функционировало 9 дворцов, 8 храмов и 72 монастыря.

Далее заглянем в монастырь Тайцин. Его особенность заключается в том, что он расположен на нескольких террасах на разных уровнях горы. Это создаёт неповторимый ансамбль, где каждый павильон находится в тихом и уединённом уголке.

Лаошань и даосский монастырь ТайцинЛаошань и даосский монастырь ТайцинЛаошань и даосский монастырь ТайцинЛаошань и даосский монастырь Тайцин
11 день

День практик

Традиционно начнём предпоследний день тура с разминки, комплекса Пэнци и медитации «Дерево». Далее по расписанию завтрак, тайцзи (стиль Хун), медитация ЛаЧи.

После обеда — прогревание полынью.

День практикДень практикДень практикДень практик
12 день

Окончание тура

После завтрака мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
При 2-местном размещении151 320 ₽
При 1-местном размещении179 920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Занятия по программе
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Циндао и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Виза
  • Вносится бронь места - 24 200 ₽. Остаток оплачивается наличными в Китае (9640 или 11 840 юаней в зависимости от выбора 2 - или 1-местного размещения)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Циндао, 11:30 (по местному времени)
Завершение: Аэропорт Циндао, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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