Как добраться до Цюаньчжоу на самолёте
В Цюаньчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Quanzhou Jinjiang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Цюаньчжоу
- Цюаньчжоу JJNQuanzhou Jinjiang International Airport
Самые дешёвые билеты в Цюаньчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|2 256
|2ч
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньтуна
|4 083
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|4 721
|1ч 55м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чанши
|5 046
|1ч 35м
|03.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|6 051
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|6 430
|1ч 55м
|20.10.2020
|из Гонконга
|14 662
|23ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|124 837
|16ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|140 538
|49ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|168 244
|32ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|193 375
|58ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|429 235
|48ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Цюаньчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Цюаньчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чжэнчжоу и Тайбэй
- 14.10.202020.10.2020
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