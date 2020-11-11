Как добраться до Цзинани на самолёте
В Цзинани 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jinan Yaoqiang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Цзинани
- Цзинань TNAJinan Yaoqiang International Airport
Самые дешёвые билеты в Цзинань из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Даляни
|3 772
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чанчуни
|3 785
|2ч 5м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|4 186
|3ч 25м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|5 046
|1ч 50м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|5 275
|3ч 40м
|07.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|6 786
|2ч 55м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|6 927
|9ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|7 474
|15ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|7 544
|22ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|8 967
|2ч 55м
|31.12.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|9 839
|11ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|10 835
|17ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇳Сюйчжоу
|11 047
|13ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇨🇳Алтая
|14 124
|26ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из Гонконга
|17 071
|16ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|20 774
|28ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|26 872
|38ч 10м (⇵2)
|25.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 760
|29ч (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|30 323
|27ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇹🇼Хуаляни
|30 472
|29ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|97 315
|31ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|100 009
|51ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Цзинани
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Цзинани, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Шанхай, Санья и Уси
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