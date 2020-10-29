Как добраться до Тяньцзини на самолёте
В Тяньцзини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tianjin Binhai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тяньцзини
- Тяньцзинь TSNTianjin Binhai International Airport
Самые дешёвые билеты в Тяньцзинь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|4 149
|2ч 30м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Даляни
|4 165
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Юньчэн
|4 234
|1ч 30м
|06.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|4 473
|2ч 35м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|4 476
|1ч 20м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Байшани
|4 966
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|5 461
|1ч 50м
|16.12.2020
|из 🇨🇳Баотоу
|8 365
|1ч 35м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Вэйхая
|8 696
|24ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Сянфани
|12 260
|2ч
|22.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|20 376
|50ч 35м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|28 796
|56ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|31 538
|42ч (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|36 697
|36ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|41 653
|53ч (⇵2)
|20.10.2020
|из Сеула
|42 821
|15ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|60 310
|46ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|80 661
|29ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|81 376
|28ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|85 736
|31ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|88 078
|31ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|89 170
|44ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|106 776
|54ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|116 800
|57ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|129 663
|28ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|144 464
|57ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|179 931
|45ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|200 392
|21ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|312 005
|40ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|330 379
|50ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|339 098
|40ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|374 885
|30ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|1 472 726
|26ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тяньцзини
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тяньцзини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ханчжоу, Куньмин, Шанхай, Санья и Яньцзи
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