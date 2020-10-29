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Как добраться до Тяньцзини на самолёте

В Тяньцзини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tianjin Binhai International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Тяньцзини

  1. Тяньцзинь TSN
    Tianjin Binhai International Airport

Самые дешёвые билеты в Тяньцзинь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇨🇳Нинбо4 1492ч 30м
11.11.2020из 🇨🇳Даляни4 1651ч 10м
11.11.2020из 🇨🇳Юньчэн4 2341ч 30м
06.11.2020из 🇨🇳Шанхая4 4732ч 35м
08.11.2020из 🇨🇳Тайюани4 4761ч 20м
10.11.2020из 🇨🇳Байшани4 9662ч 10м
16.10.2020из 🇨🇳Ухани5 4611ч 50м
16.12.2020из 🇨🇳Баотоу8 3651ч 35м
09.11.2020из 🇨🇳Вэйхая8 69624ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Сянфани12 260
22.11.2020из 🇸🇬Сингапура20 37650ч 35м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Владивостока28 79656ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Москвы31 53842ч (⇵2)
20.02.2021из 🇷🇺Новосибирска36 69736ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇵🇭Манилы41 65353ч (⇵2)
20.10.2020из Сеула42 82115ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса60 31046ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇪Дубая80 66129ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула81 37628ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы85 73631ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇯🇵Осаки88 07831ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска89 17044ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Киева106 77654ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка116 80057ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇫🇷Парижа129 66328ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи144 46457ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇵🇰Исламабада179 93145ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Харькова200 39221ч (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇿Алматы312 00540ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇳Дакара330 37950ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Львова339 09840ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇪Шарджи374 88530ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Онтарио1 472 72626ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тяньцзини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ханчжоу, Куньмин, Шанхай, Санья и Яньцзи

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Тяньцзини