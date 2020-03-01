Выбирайте и другие экскурсии в Тяньцзине

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  3. Самое-самое в Тяньцзине за 1 день

Небоскрёбы, мосты, европейские улочки и китайская еда — увидеть город во всем многообразии

Дарья
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Дарья – ваш гид
Тяньцзинь не похож ни на один другой мегаполис.

Он вобрал в себя всего по чуть-чуть: изящные улицы Европы, молчаливые рыбаки Босфора, шумная атмосфера тайских рынков — все эти чувства и воспоминания вы одновременно ощутите именно в Тяньцзине.

Мы прогуляемся по самому центру города, посмотрим на современные небоскребы посреди паутин из маленьких улочек, пройдем по территории бывших Итальянских и Русских концессий и полюбуемся французскими виллами.

Прогулка будет приправлена местным колоритом, рассказами о жизни горожан и, конечно, местной кухней.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в удобном для вас месте
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Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день

Что вас ожидает

Калейдоскоп времен, культур и вкусов
Прогулка начнется на набережной с прекрасным видом на небоскребы и красивые мосты, переброшенные через сердце города, — реку Хайхэ. А еще на пловцов, которые устраивают самодельные пляжи и не стесняются купаться в центре города! Мы заглянем на Итальянскую улицу и сравним нынешний облик ее главной площади с видом 100 лет назад. На улочке в традиционном китайском стиле вы увидите старинный дворец и купите лучшие сувениры, не забыв хорошенько поторговаться!

Вы попробуете местное лакомство, боярышник в карамели, а еще мясные и овощные лепешки из печки. Увидите единственное в мире колесо обозрения, построенное прямо на мосту. А на обед советую отправиться в местные рестораны за новыми ощущениями и попробовать блюда азиатской кухни — например, японский суп рамен или самые вкусные в мире тайваньские пельмешки!

Другая сторона города
Следом вас удивит современный Тяньцзинь! Вы полюбуетесь незаурядным домом, отделанным сотнями тысяч кусочков настоящего фарфора — и вспомните Испанию и великого Гауди. После перерыва на вкуснейший кофе в городе вас ждет Удадао, или район «Пяти авеню», в прошлом бывший Британской и Французской концессиями. На его уютных улочках вы исследуете роскошные особняки и виллы и попробуете угадать, где настоящий столетний дом, а где новодел. А еще я покажу чудом уцелевшее здание заброшенной русской синагоги и еще один фарфоровый домик, скрытый от глаз большинства туристов.

Тяньцзинь тогда и сейчас
Сегодня Тяньцзинь — один из самых крупных и густо населенных китайских городов, а его порт — один из самых важных и больших в мире. Я расскажу, как появился, как развивался и как до сих пор стремительно меняется этот город. Чем сегодня живут горожане, как проводят свободное время, что предпочитают на завтрак или обед: я поделюсь самыми любопытными фактами о местной жизни и постараюсь ответить на каждый ваш вопрос.

Организационные детали

  • Обязательно наденьте удобную обувь — мы будем очень много ходить.
  • Дополнительные расходы: во время прогулки мы пользуемся такси, так как расстояния в городе большие, а метро отнимает слишком много времени. Стоимость примерно 40-50 китайских юаней.
  • Дополнительные расходы по желанию: обед, кофе и боярышник в карамели — около 100 китайских юаней.
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день
Самое-самое в Тяньцзине за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в удобном для вас месте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Дарья, мне 28 лет, и я живу в одном из самых крупных мегаполисов Китая — городе Тяньцзинь. Я переехала сюда из Москвы по работе, и за полтора года он стал мне вторым домом, уже отчасти родным и хорошо знакомым местом, куда я с удовольствием приглашаю всех, кто полон желания лично попытаться понять всю его красоту и уникальность. Сделать это с первого раза порой сложно, но, поверьте, попробовать точно стоит! По образованию я книговед, а по текущему роду деятельности — стилист. Я много путешествую, люблю историю, искусство, фотографию, гастрономию, моду и кино. Прогулки по тому Тяньцзиню, который знаю и люблю я — это возможность прочувствовать его неповторимую и неоднозначную атмосферу и энергетику, прикоснуться к истории, примерить на себя, распробовать его на вкус и навсегда оставить в своей памяти. Уверена, в нашем увлекательном и разнообразном вояже каждый обязательно найдет свой личный интерес.
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