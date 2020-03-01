Выбирайте и другие экскурсии в Тяньцзине

Что вас ожидает

Калейдоскоп времен, культур и вкусов

Прогулка начнется на набережной с прекрасным видом на небоскребы и красивые мосты, переброшенные через сердце города, — реку Хайхэ. А еще на пловцов, которые устраивают самодельные пляжи и не стесняются купаться в центре города! Мы заглянем на Итальянскую улицу и сравним нынешний облик ее главной площади с видом 100 лет назад. На улочке в традиционном китайском стиле вы увидите старинный дворец и купите лучшие сувениры, не забыв хорошенько поторговаться!

Вы попробуете местное лакомство, боярышник в карамели, а еще мясные и овощные лепешки из печки. Увидите единственное в мире колесо обозрения, построенное прямо на мосту. А на обед советую отправиться в местные рестораны за новыми ощущениями и попробовать блюда азиатской кухни — например, японский суп рамен или самые вкусные в мире тайваньские пельмешки!

Другая сторона города

Следом вас удивит современный Тяньцзинь! Вы полюбуетесь незаурядным домом, отделанным сотнями тысяч кусочков настоящего фарфора — и вспомните Испанию и великого Гауди. После перерыва на вкуснейший кофе в городе вас ждет Удадао, или район «Пяти авеню», в прошлом бывший Британской и Французской концессиями. На его уютных улочках вы исследуете роскошные особняки и виллы и попробуете угадать, где настоящий столетний дом, а где новодел. А еще я покажу чудом уцелевшее здание заброшенной русской синагоги и еще один фарфоровый домик, скрытый от глаз большинства туристов.

Тяньцзинь тогда и сейчас

Сегодня Тяньцзинь — один из самых крупных и густо населенных китайских городов, а его порт — один из самых важных и больших в мире. Я расскажу, как появился, как развивался и как до сих пор стремительно меняется этот город. Чем сегодня живут горожане, как проводят свободное время, что предпочитают на завтрак или обед: я поделюсь самыми любопытными фактами о местной жизни и постараюсь ответить на каждый ваш вопрос.