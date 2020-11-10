Как добраться до Яньчэн на самолёте
В Яньчэн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yancheng Nanyang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Яньчэн
- Яньчэн YNZYancheng Nanyang International Airport
Самые дешёвые билеты в Яньчэн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|2 545
|1ч 40м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 090
|1ч 35м
|02.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|5 772
|18ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|6 054
|13ч (⇵1)
|09.11.2020
|из Сеула
|30 864
|22ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Яньчэн
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Яньчэн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин и Шицзячжуан
- 16.11.202018.11.2020
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