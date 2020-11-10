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Как добраться до Яньчэн на самолёте

В Яньчэн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yancheng Nanyang International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Яньчэн

  1. Яньчэн YNZ
    Yancheng Nanyang International Airport

Самые дешёвые билеты в Яньчэн из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана2 5451ч 40м
01.11.2020из 🇨🇳Шанхая3 0901ч 35м
02.11.2020из 🇨🇳Пекина5 77218ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Сямыни6 05413ч (⇵1)
09.11.2020из Сеула30 86422ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Яньчэн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин и Шицзячжуан

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