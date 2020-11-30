Как добраться до Барранкильи на самолёте
В Барранкилье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «E Cortissoz Airport» вам не избежать
Список аэропортов Барранкильи
- Кортиссоз BAQE Cortissoz Airport
Самые дешёвые билеты в Барранкилью из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|1 806
|1ч 38м
|21.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|1 938
|1ч 19м
|31.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|3 685
|9ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇨🇴Картахены
|5 412
|4ч 54м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|6 390
|20ч 2м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|9 893
|35ч 54м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|14 538
|11ч 56м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|15 737
|26ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|17 973
|23ч 12м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|26 500
|26ч 18м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|31 040
|45ч 27м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|40 551
|52ч 32м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|43 681
|46ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Виго
|89 632
|25ч 42м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Барранкильи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Барранкильи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Армения, Богота, Буэнос-Айрес, Канкун и Франкфурт-на-Майне
- 29.12.202006.01.2021
- 13.10.202022.10.2020
- 22.10.202029.10.2020
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