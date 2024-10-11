На Рождество – экскурсии в Боготе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Боготе на русском языке, цены от €88. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Боготу
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
400 за всё до 3 чел.
Уличное искусство Боготы
Пешая
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
88 за человека
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 октября 2024
    Уличное искусство Боготы
    Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель. Он делится и открыт в общении. Показал центр, музей Ботеро, музей золота. Гуляли, много фотографировали, говорили, сидели в милой кафешке. Спасибо.
    Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть
  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
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    и хотелось его использовать по максимуму, чтоб познакомиться с Боготой и Колумбией в целом. В итоге получилось посмотреть и узнать намного больше, чем я мог надеяться. Успели пройтись по местному рынку с бесконечным разнообразием фруктов, подняться на гору Гваделупе и полюбоваться видами Боготы, прогуляться по району Ла Канделярия с его удивительной атмосферой и граффити, попробовать местные блюда в ресторанчике, музей Ботеро (!!!), площадь Боливара и даже съездить в Сипакиру, где посмотрели фантастический Соляной собор и площадь. Спасибо Светлане! Обширные познания в истории, современной жизни, искусстве, привычках и традициях колумбийцев сочетаются с любовью к этой стране. Плюс профессиональный подход, легкость и простота в общении. В общем, ставлю 20 из 10

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Уличное искусство Боготы
    Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания!
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    Алексей прекрасный гид, очень много знает не только про стрит арт, но и про историю страны и города! Прогуляли по центру вдоль и поперек, посетили все открытые музеи, никуда не торопились. Я не стеснялась переспрашивать и Алексей с готовностью по несколько раз рассказывал. Ну и вишенка на торте - Алексей помог приобрести лучший кофе и ром! Очень благодарна за экскурсию!

    Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда
  • А
    Анна
    21 ноября 2023
    Уличное искусство Боготы
    Алексей прекрасный гид. Провели отличный и насыщенный день. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Боготе в октябре 2024
Сейчас в Боготе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Боготе (Колумбия 🇨🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 19 ⭐ отзывов, цены от €88. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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