8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€88 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 октября 2024Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель. Он делится и открыт в общении. Показал центр, музей Ботеро, музей золота. Гуляли, много фотографировали, говорили, сидели в милой кафешке. Спасибо.
- ИИрина5 августа 2024У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
- ЕЕлена14 мая 2024Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания!
- ААнна21 ноября 2023Алексей прекрасный гид. Провели отличный и насыщенный день. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Боготе в октябре 2024
Сейчас в Боготе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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