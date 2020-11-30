Летим в Букарамангу

Как добраться до Букараманги на самолёте

В Букараманге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palonegro International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Букараманги

  1. Палонегро BGA
    Palonegro International Airport

Самые дешёвые билеты в Букарамангу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.11.2020из 🇨🇴Боготы1 4621ч 4м
09.11.2020из 🇨🇴Кали2 8332ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇴Картахены3 4025ч 24м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇴Барранкильи4 48616ч 9м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇴Санта-Марты5 00722ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇴Монтерии5 32523ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇴Вильявисенсио7 4453ч 48м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла9 0598ч 49м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇸Майами9 48235ч 30м (⇵2)
19.03.2021из 🇨🇱Сантьяго10 57424ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇷Салвадора24 64822ч 12м (⇵2)
17.12.2020из 🇪🇸Мадрида48 50013ч 12м (⇵1)
21.11.2020из 🇹🇷Стамбула59 70054ч 24м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Москвы67 64933ч 54м (⇵2)
12.11.2020из 🇪🇸Севильи68 97243ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Букараманги, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Кали, Форт-Лодердейл и Мадрид

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Букараманги