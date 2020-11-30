Как добраться до Букараманги на самолёте
В Букараманге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palonegro International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Букараманги
- Палонегро BGAPalonegro International Airport
Самые дешёвые билеты в Букарамангу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|1 462
|1ч 4м
|09.11.2020
|из 🇨🇴Кали
|2 833
|2ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|3 402
|5ч 24м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇴Барранкильи
|4 486
|16ч 9м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇴Санта-Марты
|5 007
|22ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇴Монтерии
|5 325
|23ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇴Вильявисенсио
|7 445
|3ч 48м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|9 059
|8ч 49м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|9 482
|35ч 30м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|10 574
|24ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|24 648
|22ч 12м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|48 500
|13ч 12м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|59 700
|54ч 24м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|67 649
|33ч 54м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|68 972
|43ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Букараманги
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Букараманги, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Кали, Форт-Лодердейл и Мадрид
- 16.10.202020.10.2020
- 16.02.202117.03.2021
- 01.11.202004.11.2020
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