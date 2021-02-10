Как добраться до Кали на самолёте
В Кали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alfonso B. Aragon Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кали
- Альфонсо Б. Арагон CLOAlfonso B. Aragon Airport
Самые дешёвые билеты в Кали из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.02.2021
|из 🇨🇴Боготы
|1 079
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|1 890
|1ч 13м
|09.11.2020
|из 🇨🇴Букараманги
|3 073
|3ч 53м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇴Тумако
|3 357
|1ч 3м
|30.12.2020
|из 🇨🇴Санта-Марты
|3 548
|5ч 32м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇴Острова Сан-Андреса
|3 855
|22ч 48м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|5 067
|1ч 32м
|26.10.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|5 334
|4ч 34м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|5 834
|19ч 31м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇴Ипьялеса
|6 065
|1ч
|28.10.2020
|из 🇨🇴Арауки
|6 295
|24ч 59м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|7 982
|24ч 19м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇴Перейры
|9 005
|22ч 32м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|9 700
|20ч 16м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|10 320
|45ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|10 498
|32ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|10 865
|13ч 22м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|11 187
|42ч 29м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|11 653
|23ч 23м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇨🇴Риоачи
|11 711
|7ч 14м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|12 556
|31ч 19м (⇵2)
|15.11.2020
|из Сан-Хуана
|12 654
|31ч 19м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇺🇸Роли
|12 666
|27ч 17м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|13 314
|7ч 12м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|14 893
|21ч 44м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|17 583
|28ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇳🇮Манагуы
|17 719
|11ч 17м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|20 957
|9ч 47м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|22 184
|22ч 9м (⇵2)
|27.02.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|25 079
|34ч 15м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|26 407
|28ч 17м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Тихуаны
|27 148
|37ч 40м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇧🇷Белена
|28 264
|32ч 42м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|30 694
|50ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|31 082
|35ч 16м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Памплоны
|32 752
|45ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|33 961
|22ч 12м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|36 266
|31ч 14м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|37 212
|32ч 45м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|37 252
|18ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|41 689
|47ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|45 232
|56ч 14м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|61 774
|42ч 25м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|63 373
|21ч 24м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|67 399
|45ч 9м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|71 429
|38ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|99 356
|55ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|268 399
|47ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кали
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кали, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Барранкилья, Богота, Бухарест и Картахена
- 05.04.202112.04.2021
- 27.12.202011.01.2021
- 08.06.202107.09.2021
- 23.11.202027.11.2020
- 19.12.202013.01.2021
- 08.04.202112.05.2021
- 06.12.202001.02.2021
- 28.11.202014.12.2020
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