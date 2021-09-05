Летим в Картахену

Как добраться до Картахены на самолёте

В Картахене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rafael Nunez International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Картахены

  1. Рафаэль Нунец CTG
    Rafael Nunez International Airport

Самые дешёвые билеты в Картахену из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.09.2021из 🇨🇴Боготы1 7101ч 25м
12.11.2020из 🇨🇴Перейры2 4391ч 9м
02.11.2020из 🇨🇴Медельина2 7621ч 9м
18.10.2020из 🇨🇴Кали2 7971ч 30м
11.11.2020из 🇨🇴Острова Сан-Андреса5 24320ч 48м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇦Панамы5 3151ч 7м
30.11.2020из 🇨🇴Ибаге5 7073ч 58м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Далласа6 3306ч 37м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇴Кукуты6 6645ч 51м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла6 7172ч 51м
23.10.2020из 🇺🇸Майами9 14311ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Хьюстона9 85823ч 56м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Тампы10 27822ч 29м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Бостона12 08936ч 32м (⇵2)
05.09.2021из 🇵🇪Лимы12 7253ч 40м
23.01.2021из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича14 03842ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇸🇻Сан-Сальвадора16 16222ч 47м (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇽Канкуна19 95920ч 22м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу20 37527ч 43м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇽Мехико20 80328ч 36м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Гоянии27 07043ч 12м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇨Гуаякиля30 29224ч 33м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро30 71520ч 2м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Москвы33 39431ч 12м (⇵2)
21.06.2021из 🇧🇷Лондрины46 00622ч 57м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇧Бирмингема51 20236ч 41м (⇵2)
28.12.2020из 🇧🇾Минска51 20238ч 5м (⇵2)
03.09.2021из 🇸🇪Стокгольм60 65031ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇯🇴Аммана75 81634ч 21м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска88 07846ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби92 34759ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Картахены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Форт-Лодердейл, Медельин и Майами

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Картахены