Как добраться до Картахены на самолёте
В Картахене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rafael Nunez International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Картахены
- Рафаэль Нунец CTGRafael Nunez International Airport
Самые дешёвые билеты в Картахену из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.09.2021
|из 🇨🇴Боготы
|1 710
|1ч 25м
|12.11.2020
|из 🇨🇴Перейры
|2 439
|1ч 9м
|02.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|2 762
|1ч 9м
|18.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|2 797
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇨🇴Острова Сан-Андреса
|5 243
|20ч 48м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|5 315
|1ч 7м
|30.11.2020
|из 🇨🇴Ибаге
|5 707
|3ч 58м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|6 330
|6ч 37м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|6 664
|5ч 51м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|6 717
|2ч 51м
|23.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|9 143
|11ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|9 858
|23ч 56м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|10 278
|22ч 29м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|12 089
|36ч 32м (⇵2)
|05.09.2021
|из 🇵🇪Лимы
|12 725
|3ч 40м
|23.01.2021
|из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича
|14 038
|42ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|16 162
|22ч 47м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|19 959
|20ч 22м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|20 375
|27ч 43м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|20 803
|28ч 36м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|27 070
|43ч 12м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|30 292
|24ч 33м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|30 715
|20ч 2м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|33 394
|31ч 12м (⇵2)
|21.06.2021
|из 🇧🇷Лондрины
|46 006
|22ч 57м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|51 202
|36ч 41м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|51 202
|38ч 5м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|60 650
|31ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|75 816
|34ч 21м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|88 078
|46ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|92 347
|59ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Картахены
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Картахены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Форт-Лодердейл, Медельин и Майами
- 04.12.202006.12.2020
- 20.10.202028.10.2020
- 14.11.202016.11.2020
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