Как добраться до Кукуты на самолёте
В Кукуте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Camilo Daza International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кукуты
- Камило Дазо CUCCamilo Daza International Airport
Самые дешёвые билеты в Кукуту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|1 987
|1ч 14м
|01.01.2021
|из 🇨🇴Картахены
|4 010
|20ч 14м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇨🇴Кали
|4 069
|19ч 31м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇴Барранкильи
|5 635
|19ч 56м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇵🇪Лимы
|8 982
|16ч 15м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|12 763
|41ч 41м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|14 140
|23ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇨🇱Икике
|14 953
|23ч 2м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|15 800
|16ч 32м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇨Кито
|18 511
|40ч 21м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|20 470
|45ч 36м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|39 627
|34ч 21м (⇵2)
|06.07.2021
|из 🇪🇨Сан-Кристобаля
|43 733
|19ч 12м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|56 749
|20ч 43м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|101 775
|33ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кукуты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кукуты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Богота, Буэнос-Айрес, Майами и Орландо
- 16.12.202003.03.2021
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