Как добраться до Летисии на самолёте
В Летисии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gen. A.V. Cobo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Летисии
- Генерал А. В. Кобо LETGen. A.V. Cobo Airport
Самые дешёвые билеты в Летисию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.03.2021
|из 🇨🇴Боготы
|4 097
|2ч 4м
|09.11.2020
|из 🇨🇴Кали
|5 442
|3ч 49м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|40 071
|10ч 29м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Летисии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Летисии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Медельин и Сан-Паулу
- 14.10.202029.10.2020
- 20.11.202029.11.2020
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