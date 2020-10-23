Как добраться до Манисалеса на самолёте

В Манисалесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Nubia Airport» вам не избежать

Список аэропортов Манисалеса

Ла-Нубиа MZL La Nubia Airport

Самые дешёвые билеты в Манисалес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇴 Боготы 3 371 1ч 11м из 🇨🇴 Картахены 6 645 9ч 36м (⇵1) из 🇨🇴 Медельина 6 909 23ч 1м (⇵1) из 🇨🇴 Вальедупара 7 237 18ч 46м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Манисалеса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Манисалеса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олбани, Бостон и Нью-Йорк

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