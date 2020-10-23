Как добраться до Манисалеса на самолёте
В Манисалесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Nubia Airport» вам не избежать
Список аэропортов Манисалеса
- Ла-Нубиа MZLLa Nubia Airport
Самые дешёвые билеты в Манисалес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇨🇴Боготы
|3 371
|1ч 11м
|05.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|6 645
|9ч 36м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|6 909
|23ч 1м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇨🇴Вальедупара
|7 237
|18ч 46м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Манисалеса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Манисалеса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олбани, Бостон и Нью-Йорк
- 13.10.202028.10.2020
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