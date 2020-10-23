Летим в Манисалес

Как добраться до Манисалеса на самолёте

В Манисалесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Nubia Airport» вам не избежать

Список аэропортов Манисалеса

  1. Ла-Нубиа MZL
    La Nubia Airport

Самые дешёвые билеты в Манисалес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇨🇴Боготы3 3711ч 11м
05.11.2020из 🇨🇴Картахены6 6459ч 36м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇴Медельина6 90923ч 1м (⇵1)
26.10.2020из 🇨🇴Вальедупара7 23718ч 46м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Манисалеса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олбани, Бостон и Нью-Йорк

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