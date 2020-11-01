Как добраться до Медельина на самолёте
В Медельине 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Медельина
- Хосе Мария Кордова MDEJose Maria Cordova International Airport
- Энрике Олая Эррера EOHEnrique Olaya Herrera Airport
Самые дешёвые билеты в Медельин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|1 386
|53м
|11.11.2020
|из 🇨🇴Барранкильи
|1 760
|1ч 18м
|17.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|1 890
|59м
|01.11.2020
|из 🇨🇴Букараманги
|1 943
|3ч 37м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇴Кибдо
|2 016
|44м
|29.12.2020
|из 🇨🇴Картахены
|2 065
|1ч 14м
|26.11.2020
|из 🇨🇴Санта-Марты
|2 272
|1ч 12м
|11.11.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|2 549
|6ч 44м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇴Апартадо
|3 934
|50м
|14.10.2020
|из 🇨🇴Перейры
|4 826
|6ч 39м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|5 023
|7ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|5 205
|3ч 20м
|17.12.2020
|из 🇨🇴Вальедупара
|5 458
|6ч 16м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|6 148
|3ч 41м
|11.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|7 634
|19ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|9 700
|12ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|10 051
|23ч 45м (⇵1)
|23.04.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|10 919
|18ч 13м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇲🇽Мехико
|11 368
|19ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|11 970
|36ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Буффало
|12 327
|20ч 19м (⇵2)
|27.02.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|13 016
|20ч (⇵1)
|23.11.2020
|из Сан-Хуана
|13 050
|20ч 22м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇪🇨Кито
|13 127
|21ч 3м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|13 204
|26ч 21м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇱Икике
|13 335
|31ч 41м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|13 493
|24ч 3м (⇵1)
|05.05.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|15 495
|32ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇭🇹Порта-о-Пренса
|15 562
|61ч 40м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|16 274
|38ч 26м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|17 183
|21ч 56м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇵🇪Пуэрто-Мальдонадо
|17 281
|7ч 2м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|18 173
|29ч 30м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|21 504
|33ч 50м (⇵2)
|11.04.2021
|из 🇨🇭Женевы
|22 927
|24ч 10м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇫🇷Парижа
|24 816
|36ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|31 876
|22ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|32 800
|25ч 25м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|34 247
|51ч 51м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|35 137
|28ч 22м (⇵2)
|21.04.2021
|из 🇧🇷Белена
|36 066
|25ч 2м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|38 066
|24ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|38 916
|46ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|40 411
|54ч (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|42 144
|31ч (⇵2)
|02.04.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|42 218
|41ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|44 501
|51ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|45 604
|33ч (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|51 955
|54ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇱Каламы
|57 670
|37ч 31м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|63 107
|40ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|71 487
|42ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇪Лимы
|76 924
|5ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|77 856
|28ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|84 333
|43ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|95 995
|39ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Медельина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Медельина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Кали, Картахена и Лима
- 25.12.202030.12.2020
- 18.10.202022.10.2020
- 28.10.202017.11.2020
- 20.12.202023.12.2020