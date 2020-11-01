Как добраться до Медельина на самолёте

В Медельине 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Медельина

Хосе Мария Кордова MDE Jose Maria Cordova International Airport Энрике Олая Эррера EOH Enrique Olaya Herrera Airport

Самые дешёвые билеты в Медельин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Медельина

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Медельина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Кали, Картахена и Лима

Авиакомпании которые летают из аэропортов Медельина