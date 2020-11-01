Летим в Медельин

Как добраться до Медельина на самолёте

В Медельине 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Медельина

  1. Хосе Мария Кордова MDE
    Jose Maria Cordova International Airport
  2. Энрике Олая Эррера EOH
    Enrique Olaya Herrera Airport

Самые дешёвые билеты в Медельин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.11.2020из 🇨🇴Боготы1 38653м
11.11.2020из 🇨🇴Барранкильи1 7601ч 18м
17.10.2020из 🇨🇴Кали1 89059м
01.11.2020из 🇨🇴Букараманги1 9433ч 37м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇴Кибдо2 01644м
29.12.2020из 🇨🇴Картахены2 0651ч 14м
26.11.2020из 🇨🇴Санта-Марты2 2721ч 12м
11.11.2020из 🇨🇴Кукуты2 5496ч 44м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇴Апартадо3 93450м
14.10.2020из 🇨🇴Перейры4 8266ч 39м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка5 0237ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 2053ч 20м
17.12.2020из 🇨🇴Вальедупара5 4586ч 16м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇸Майами6 1483ч 41м
11.11.2020из 🇺🇸Орландо7 63419ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇴Санто-Доминго9 70012ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Балтимора10 05123ч 45м (⇵1)
23.04.2021из 🇨🇱Сантьяго10 91918ч 13м (⇵2)
13.01.2021из 🇲🇽Мехико11 36819ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Вашингтона11 97036ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Буффало12 32720ч 19м (⇵2)
27.02.2021из 🇲🇽Канкуна13 01620ч (⇵1)
23.11.2020из Сан-Хуана13 05020ч 22м (⇵1)
11.01.2021из 🇪🇨Кито13 12721ч 3м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга13 20426ч 21м (⇵2)
07.11.2020из 🇨🇱Икике13 33531ч 41м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇹Гватемалы13 49324ч 3м (⇵1)
05.05.2021из 🇪🇸Мадрида15 49532ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇭🇹Порта-о-Пренса15 56261ч 40м (⇵1)
19.12.2020из 🇲🇽Гвадалахары16 27438ч 26м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇦Панамы17 18321ч 56м (⇵1)
28.12.2020из 🇵🇪Пуэрто-Мальдонадо17 2817ч 2м (⇵1)
23.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро18 17329ч 30м (⇵2)
20.04.2021из 🇧🇪Брюсселя21 50433ч 50м (⇵2)
11.04.2021из 🇨🇭Женевы22 92724ч 10м (⇵2)
20.04.2021из 🇫🇷Парижа24 81636ч (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇱Варшавы31 87622ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇷Порту-Алегри32 80025ч 25м (⇵2)
18.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга34 24751ч 51м (⇵2)
22.10.2020из 🇧🇷Гоянии35 13728ч 22м (⇵2)
21.04.2021из 🇧🇷Белена36 06625ч 2м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Киева38 06624ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇵🇱Гданьска38 91646ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇸Малаги40 41154ч (⇵2)
04.01.2021из 🇮🇱Тель-Авива42 14431ч (⇵2)
02.04.2021из 🇹🇷Стамбула42 21841ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Москвы44 50151ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇷Афин45 60433ч (⇵2)
03.09.2021из 🇸🇪Стокгольм51 95554ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇱Каламы57 67037ч 31м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Антальи63 10740ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска71 48742ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇪Лимы76 9245ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇦🇺Сиднея77 85628ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга84 33343ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇿Баку95 99539ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Медельина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Остров Сан-Андрес, Богота, Кали, Картахена и Лима

Авиакомпании которые летают из аэропортов Медельина