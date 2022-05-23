Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Динамика истории и жизни в Медельине
В Коммуне 13 вы узнаете, как и почему здесь возникло арт-пространство с яркими граффити, уличными танцорами и пестрыми фруктовыми ларьками, куда я вас обязательно приглашу на дегустацию (Колумбия — один из крупнейших в мире поставщиков экзотических фруктов). А на площади Ботеро познакомлю с удачным примером обновления города и необычными работами Фернандо Ботеро, самого известного художника и скульптора страны.
Старинные памятники, парки и Золотая миля
В историческом центре вы посетите старейшую церковь города, рассмотрите кварталы с застройкой колониальной эпохи и услышите историю железнодорожного вокзала. Погуляете по парку Света и благоустроенной территории у реки Медельин. А в современной части я расскажу об элитном районе Золотая миля и предложу отправиться в еще один живописный парк — Побладо.
Колумбия на вкус
По пути я посоветую места, где обязательно стоит попробовать местный стрит-фуд — лепешки из кукурузной муки «арепас», пирожки «эмпанадас», жареный кокос, печеную кукурузу, тонизирующие напитки из местных трав и многое другое. Расскажу о проверенных кафе и ресторанах с традиционной кухней. И конечно, поговорим о кофейном мире Колумбии — страны, входящей в тройку лидеров по производству кофе и экспорту арабики элитных сортов. В одной из лучших кофеен страны вы оцените истинный вкус и чарующий аромат этого напитка.
🌺 В ботаническом саду Медельина находится всемирно известная коллекция орхидей — Орхидеорама, благодаря которой город называют столицей орхидей. Это место вы сможете посетить потом самостоятельно.
Организационные детали
Дополнительные расходы: стрит-фуд, обед и сувениры
Рекомендую взять с собой головной убор и солнцезащитный крем
Как приятный бонус, в машине всегда есть вода, влажные салфетки, антибактериальный гель для рук, медицинские одноразовые маски и хорошая музыка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Эмиль — ваш гид в Медельине
Меня зовут Эмиль, путешественник со стажем. 20 лет жил в Барселоне, в 2020 году переехал в Колумбию, но до этого почти каждый год приезжал сюда на протяжении 20 лет. Постоянно путешествую, каждый раз открываю все новые уголки этой прекрасной страны. Свободно владею 7 языками, хорошо знаю историю Колумбии, Медельин знаю и чувствую, как свой родной город, покажу все самые красивые и интересные места. А также посоветую, куда отправиться, чтобы ощутить особенную атмосферу местной ночной жизни и получить незабываемый гастрономический опыт.