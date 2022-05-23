Город в северной части Анд все еще прочно ассоциируется с империей Пабло Эскобара. Но оставим за кадром криминальную славу прошлого Медельина. Я покажу его таким, каким знаю и люблю всей душой. Вы познакомитесь с городом вечной весны, парков-оазисов, колониальных памятников, горных пейзажей и атмосферной ночной жизни. А в одной из лучших кофеен страны оцените истинный вкус колумбийского кофе.

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Что вас ожидает

Динамика истории и жизни в Медельине

В Коммуне 13 вы узнаете, как и почему здесь возникло арт-пространство с яркими граффити, уличными танцорами и пестрыми фруктовыми ларьками, куда я вас обязательно приглашу на дегустацию (Колумбия — один из крупнейших в мире поставщиков экзотических фруктов). А на площади Ботеро познакомлю с удачным примером обновления города и необычными работами Фернандо Ботеро, самого известного художника и скульптора страны.

Старинные памятники, парки и Золотая миля

В историческом центре вы посетите старейшую церковь города, рассмотрите кварталы с застройкой колониальной эпохи и услышите историю железнодорожного вокзала. Погуляете по парку Света и благоустроенной территории у реки Медельин. А в современной части я расскажу об элитном районе Золотая миля и предложу отправиться в еще один живописный парк — Побладо.

Колумбия на вкус

По пути я посоветую места, где обязательно стоит попробовать местный стрит-фуд — лепешки из кукурузной муки «арепас», пирожки «эмпанадас», жареный кокос, печеную кукурузу, тонизирующие напитки из местных трав и многое другое. Расскажу о проверенных кафе и ресторанах с традиционной кухней. И конечно, поговорим о кофейном мире Колумбии — страны, входящей в тройку лидеров по производству кофе и экспорту арабики элитных сортов. В одной из лучших кофеен страны вы оцените истинный вкус и чарующий аромат этого напитка.

🌺 В ботаническом саду Медельина находится всемирно известная коллекция орхидей — Орхидеорама, благодаря которой город называют столицей орхидей. Это место вы сможете посетить потом самостоятельно.

Организационные детали