Как добраться до Нейвы на самолёте

В Нейве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Benito Salas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нейвы

Ла Маргуита NVA Benito Salas Airport

Самые дешёвые билеты в Нейву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇴 Боготы 3 261 1ч 6м из 🇨🇴 Медельина 6 517 7ч 14м (⇵1) из 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне 39 234 40ч 1м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Нейвы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нейвы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Картахена

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