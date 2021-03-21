Как добраться до Нейвы на самолёте
В Нейве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Benito Salas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нейвы
- Ла Маргуита NVABenito Salas Airport
Самые дешёвые билеты в Нейву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.03.2021
|из 🇨🇴Боготы
|3 261
|1ч 6м
|23.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|6 517
|7ч 14м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|39 234
|40ч 1м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нейвы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нейвы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Картахена
- 05.11.202010.11.2020
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