Летим в Нейву

Как добраться до Нейвы на самолёте

В Нейве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Benito Salas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нейвы

  1. Ла Маргуита NVA
    Benito Salas Airport

Самые дешёвые билеты в Нейву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.03.2021из 🇨🇴Боготы3 2611ч 6м
23.10.2020из 🇨🇴Медельина6 5177ч 14м (⇵1)
01.02.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне39 23440ч 1м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нейвы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Картахена

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