Летим в Пасто

Как добраться до Пасто на самолёте

В Пасто 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cano Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пасто

  1. Кано PSO
    Cano Airport

Самые дешёвые билеты в Пасто из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇨🇴Кали3 97912ч 58м (⇵1)
05.12.2020из 🇨🇴Боготы5 06725ч 59м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇴Картахены7 3439ч 6м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка14 44846ч 23м (⇵2)
01.01.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса26 17738ч 56м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга29 87043ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пасто, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кали

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