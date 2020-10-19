Как добраться до Пасто на самолёте
В Пасто 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cano Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пасто
- Кано PSOCano Airport
Самые дешёвые билеты в Пасто из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|3 979
|12ч 58м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇨🇴Боготы
|5 067
|25ч 59м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|7 343
|9ч 6м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|14 448
|46ч 23м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|26 177
|38ч 56м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|29 870
|43ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пасто
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пасто, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кали
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