Как добраться до Перейры на самолёте
В Перейре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Matecana International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Перейры
- Матекана PEIMatecana International Airport
Самые дешёвые билеты в Перейру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|1 273
|58м
|10.11.2020
|из 🇨🇴Санта-Марты
|2 473
|1ч 29м
|11.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|2 785
|1ч 25м
|21.10.2020
|из 🇨🇴Барранкильи
|5 853
|3ч 33м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇨🇴Пуэрто Асиса
|7 907
|20ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|10 974
|21ч 51м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|11 440
|12ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|11 477
|11ч 22м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|13 434
|26ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из Арубы
|16 919
|5ч 15м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|25 947
|48ч 1м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|27 155
|27ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|34 770
|42ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇨Кито
|35 622
|15ч 45м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇪🇨Куэнки
|40 116
|23ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|41 305
|46ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|51 903
|22ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|52 130
|28ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|59 941
|46ч 25м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|61 716
|38ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|283 652
|27ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Перейры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Перейры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Богота, Картахена, Форт-Лодердейл и Стамбул
- 04.01.202107.01.2021
- 14.01.202105.02.2021
- 16.11.202002.12.2020
- 25.10.202030.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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