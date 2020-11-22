Как добраться до Санта-Марты на самолёте
В Санта-Марте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Simon Bolivar International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Марты
- Симон Боливар SMRSimon Bolivar International Airport
Самые дешёвые билеты в Санта-Марту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|2 404
|8ч 34м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇨🇴Кали
|2 463
|3ч 52м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇴Боготы
|3 030
|1ч 35м
|12.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|9 580
|13ч 56м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|18 189
|17ч 33м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|18 424
|43ч 20м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|26 535
|31ч 1м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|52 148
|32ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|62 687
|48ч 5м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|67 429
|54ч 39м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|80 844
|18ч 39м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|269 523
|31ч 23м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санта-Марты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Санта-Марты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Богота и Орландо
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