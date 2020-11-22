Летим в Санта-Марту

Как добраться до Санта-Марты на самолёте

В Санта-Марте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Simon Bolivar International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санта-Марты

  1. Симон Боливар SMR
    Simon Bolivar International Airport

Самые дешёвые билеты в Санта-Марту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.11.2020из 🇨🇴Медельина2 4048ч 34м (⇵1)
06.11.2020из 🇨🇴Кали2 4633ч 52м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇴Боготы3 0301ч 35м
12.11.2020из 🇺🇸Майами9 58013ч 56м (⇵1)
03.12.2020из 🇨🇷Сан-Хосе18 18917ч 33м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇻Сан-Сальвадора18 42443ч 20м (⇵2)
15.11.2020из 🇪🇸Мадрида26 53531ч 1м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Москвы52 14832ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Мюнхена62 68748ч 5м (⇵2)
03.09.2021из 🇸🇪Стокгольм67 42954ч 39м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла80 84418ч 39м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Овьедо269 52331ч 23м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Санта-Марты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Богота и Орландо

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