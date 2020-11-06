Как добраться до Морони на самолёте
В Морони 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Said Ibrahim Internatonal Airport» вам не избежать
Список аэропортов Морони
- Принц Саид HAHPrince Said Ibrahim Internatonal Airport
- Iconi YVAне гражданскийIconi
Самые дешёвые билеты в Морони из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|41 017
|39ч 25м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇮🇳Коямпуттура
|42 087
|51ч 45м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|48 359
|15ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|52 293
|20ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|70 003
|27ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|146 708
|45ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Морони
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Морони, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Аддис-Абеба
- 13.10.202021.10.2020
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