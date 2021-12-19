Все экскурсии и мероприятия в Ле Фортуне
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Mistico Прогулка по подвесным мостам
🚘 Трансфер
Прогуляйтесь по мистическому костариканскому тропическому лесу, полному природы и дикой природы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ле Фортуне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €24.02. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ле Фортуне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Коста-Рике на 📅 декабрь, январь и февраль