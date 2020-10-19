Как добраться до Сан-Хосе на самолёте
В Сан-Хосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juan Santamaria International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Хосе
- Хуан Сантамария SJOJuan Santamaria International Airport
Самые дешёвые билеты в Сан-Хосе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|3 648
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|5 240
|6ч 55м (⇵1)
|12.03.2021
|из 🇺🇸Майами
|5 800
|9ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|6 024
|7ч 10м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Орландо
|6 614
|3ч 20м
|22.10.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|6 705
|6ч 40м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇬🇹Гватемалы
|7 264
|1ч 31м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|7 965
|7ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|7 984
|26ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|8 161
|30ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|8 982
|17ч 16м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|9 959
|24ч 53м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|9 970
|4ч 15м
|16.12.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|10 160
|2ч 10м
|06.02.2021
|из 🇺🇸Цинциннати
|10 835
|16ч 29м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|11 669
|18ч 52м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|12 420
|22ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|12 838
|1ч 18м
|11.11.2020
|из 🇺🇸Сарасоты
|12 871
|48ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|13 994
|7ч 6м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|15 228
|23ч 39м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|15 353
|30ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇴Кали
|15 969
|52ч 24м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|16 063
|12ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|16 769
|28ч 4м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|17 309
|34ч 54м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇪Лимы
|17 795
|22ч 58м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|17 821
|10ч 4м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Колумбии
|18 201
|10ч 45м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇮🇪Дублина
|20 570
|49ч 22м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|21 881
|37ч 10м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|22 054
|41ч 38м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇦Бокаса-деля-Торо
|23 818
|27ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Дуранго
|25 304
|16ч 48м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇴Боготы
|25 852
|27ч 23м (⇵2)
|24.08.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|25 858
|12ч 4м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|25 920
|33ч 22м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|26 027
|20ч 44м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|26 363
|50ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 546
|30ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|27 524
|23ч 5м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|28 413
|41ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|29 899
|42ч 35м (⇵2)
|21.09.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|30 606
|9ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|30 665
|45ч 48м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|30 804
|36ч 22м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|32 145
|41ч 55м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|32 400
|23ч 13м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 569
|40ч 52м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|33 546
|27ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|35 176
|40ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 389
|19ч 30м (⇵2)
|21.09.2021
|из 🇧🇷Салвадора
|37 083
|39ч 25м (⇵2)
|03.08.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|38 689
|38ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|39 416
|32ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|41 240
|54ч 5м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|41 837
|43ч 17м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|42 376
|33ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|42 580
|34ч 17м (⇵2)
|18.07.2021
|из 🇮🇹Венеции
|42 609
|40ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|43 323
|51ч 11м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|43 491
|48ч 8м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|44 708
|53ч 45м (⇵2)
|03.04.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|44 958
|56ч 39м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|45 195
|46ч 18м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|48 448
|41ч 22м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇾Асунсьона
|48 532
|36ч 49м (⇵2)
|20.10.2020
|из Ялты
|48 637
|42ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|48 848
|48ч 53м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|51 322
|48ч 48м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|54 809
|56ч 12м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|57 841
|51ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇬🇷Крита
|59 410
|31ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|61 476
|29ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из Пуэнта-ы-Питра
|61 484
|27ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇪Антверпена
|62 563
|38ч 15м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Саратова
|66 266
|53ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|67 656
|36ч 15м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|68 054
|50ч 45м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|71 702
|47ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Брянска
|72 443
|57ч 35м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|73 517
|52ч (⇵2)
|18.07.2021
|из 🇵🇰Лахора
|75 612
|39ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇪Будвы
|80 218
|48ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Хосе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Хосе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Форт-Лодердейл, Гватемала, Лос-Анджелес и Лима
- 23.10.202027.10.2020
- 05.02.202114.02.2021
- 21.11.202007.12.2020
- 30.10.202008.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону