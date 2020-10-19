Летим в Сан-Хосе

Как добраться до Сан-Хосе на самолёте

В Сан-Хосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juan Santamaria International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сан-Хосе

  1. Хуан Сантамария SJO
    Juan Santamaria International Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Хосе из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 6482ч 50м
11.11.2020из 🇺🇸Тампы5 2406ч 55м (⇵1)
12.03.2021из 🇺🇸Майами5 8009ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка6 0247ч 10м (⇵1)
05.01.2021из 🇺🇸Орландо6 6143ч 20м
22.10.2020из 🇺🇸Питтсбурга6 7056ч 40м (⇵1)
15.02.2021из 🇬🇹Гватемалы7 2641ч 31м
10.11.2020из 🇺🇸Хьюстона7 965 (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Балтимора7 98426ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Бостона8 16130ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Чикаго8 98217ч 16м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса9 95924ч 53м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇽Мехико9 9704ч 15м
16.12.2020из 🇲🇽Канкуна10 1602ч 10м
06.02.2021из 🇺🇸Цинциннати10 83516ч 29м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇸Шарлотт11 66918ч 52м (⇵1)
27.10.2020из 🇸🇻Сан-Сальвадора12 42022ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇵🇦Панамы12 8381ч 18м
11.11.2020из 🇺🇸Сарасоты12 87148ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇨🇴Картахены13 9947ч 6м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇴Санто-Доминго15 22823ч 39м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Вашингтона15 35330ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇴Кали15 96952ч 24м (⇵2)
07.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны16 06312ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга16 76928ч 4м (⇵2)
08.11.2020из 🇪🇸Мадрида17 30934ч 54м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇪Лимы17 79522ч 58м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Онтарио17 82110ч 4м (⇵1)
21.10.2020из 🇺🇸Колумбии18 20110ч 45м (⇵2)
14.01.2021из 🇮🇪Дублина20 57049ч 22м (⇵2)
16.12.2020из 🇫🇷Парижа21 88137ч 10м (⇵2)
25.12.2020из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы22 05441ч 38м (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇦Бокаса-деля-Торо23 81827ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇽Дуранго25 30416ч 48м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇴Боготы25 85227ч 23м (⇵2)
24.08.2021из 🇨🇱Сантьяго25 85812ч 4м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇭Женевы25 92033ч 22м (⇵2)
29.11.2020из 🇭🇺Будапешта26 02720ч 44м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары26 36350ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Москвы26 54630ч 35м (⇵2)
16.12.2020из 🇳🇱Амстердама27 52423ч 5м (⇵2)
21.12.2020из 🇹🇷Стамбула28 41341ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇷Салоников29 89942ч 35м (⇵2)
21.09.2021из 🇧🇷Сан-Паулу30 6069ч 50м (⇵1)
02.11.2020из 🇬🇷Афин30 66545ч 48м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇪Стокгольм30 80436ч 22м (⇵2)
16.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне32 14541ч 55м (⇵2)
24.11.2020из 🇵🇱Варшавы32 40023ч 13м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 56940ч 52м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Мюнхена33 54627ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇨🇿Праги35 17640ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Киева36 38919ч 30м (⇵2)
21.09.2021из 🇧🇷Салвадора37 08339ч 25м (⇵2)
03.08.2021из 🇨🇭Цюриха38 68938ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇸Белграда39 41632ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇪Подгорицы41 24054ч 5м (⇵2)
07.01.2021из 🇱🇧Бейрута41 83743ч 17м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Кёльна42 37633ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇾Минска42 58034ч 17м (⇵2)
18.07.2021из 🇮🇹Венеции42 60940ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону43 32351ч 11м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Краснодара43 49148ч 8м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇷Антальи44 70853ч 45м (⇵2)
03.04.2021из 🇮🇱Тель-Авива44 95856ч 39м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга45 19546ч 18м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Уфы48 44841ч 22м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇾Асунсьона48 53236ч 49м (⇵2)
20.10.2020из Ялты48 63742ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска48 84848ч 53м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска51 32248ч 48м (⇵2)
14.01.2021из 🇦🇪Дубая54 80956ч 12м (⇵2)
14.02.2021из 🇷🇺Казани57 84151ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇬🇷Крита59 41031ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇭🇷Загреба61 47629ч 40м (⇵2)
20.10.2020из Пуэнта-ы-Питра61 48427ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇪Антверпена62 56338ч 15м (⇵2)
03.01.2021из 🇷🇺Саратова66 26653ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Алматы67 65636ч 15м (⇵2)
27.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)68 05450ч 45м (⇵2)
16.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда71 70247ч 35м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Брянска72 44357ч 35м (⇵2)
14.01.2021из 🇦🇪Шарджи73 51752ч (⇵2)
18.07.2021из 🇵🇰Лахора75 61239ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇪Будвы80 21848ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Хосе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Форт-Лодердейл, Гватемала, Лос-Анджелес и Лима

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Хосе